BASKET GIOVANILE / Farigliano show: la Juniores vola in finale Csi con 53 punti di scarto

Fine settimana da ricordare per la Pallacanestro Farigliano, che brilla sia nei playoff che nelle grandi competizioni nazionali. Dalla vittoria strepitosa della Juniores Csi alla crescita tangibile dei più piccoli, il club langarolo conferma la propria forza vivaio e la capacità di stare al passo con le realtà più strutturate del panorama piemontese.

Juniores Csi: finale in volata

La Juniores Csi sigla la giornata più importante, superando in trasferta il Gators 102‑49 e conquistando con merito la finale di Fossano. La gara si chiude con un margine di ben 53 punti, sintesi di una prestazione dominante e compatta. Fin dai primi minuti Farigliano impone ritmo e intensità: il primo quarto si chiude 9‑25, con difesa aggressiva e attacco fluido. Il parziale a fine primo tempo (22‑50) lascia poco spazio alle speranze dei padroni di casa, che, con solo sette effettivi a disposizione, accusano la stanchezza nelle ripresa. Le rotazioni più profonde della PF permettono di allungare ancora, chiudendo con un +53 che certifica la superiorità del gruppo allenato da Casetta.

P.F.: Olimpo, Sarotto, Viara, Barberis, Capellaro, Manzi, Pecchenino, Roagna, Manera. All. Casetta.

Under 15 UISP: Basket Carrù in vetta

In campo UISP, il Basket Carrù continua a macinare risultati. I gialloblù superano Carignano 90‑53, mantenendo così la testa della classifica a punteggio pieno. La partita si decide già nei primi due quarti grazie a una difesa intensa e a un attacco corale, che costruisce un divario importante prima dell’intervallo. Nella ripresa i padroni di casa non rallentano, spingendo sul +37 finale e confermando un gruppo in costante crescita.

Basket Carrù: Novarese, Viara, Galleano, Musso, Taricco, Sartirano, Reineri, Demaria, Tedesco, Occelli, Cerato, Gavrilovic. All. Pecchenino, Occelli.

Torneo Langhe Roero: Under 13 in crescita

Al prestigioso torneo nazionale “Langhe e Roero” l’Under 13 della PF conclude con segnali decisamente positivi. L’avvio è combattuto contro Dertona (64‑69), mentre nelle sfide successive Farigliano si confronta con formazioni strutturate come Virtus Siena e Altavilla, dove la differenza qualitativa si fa sentire. La reazione è però immediata: successo netto su 7 Laghi (55‑33) e vittoria convincente nella finale per il 13° posto contro Malnate (70‑51), che certifica il lavoro di crescita del gruppo.

«Al di là dei risultati, resta il valore di un’esperienza formativa importante», commenta il presidente Sappa. «Tutti i ragazzi sono stati protagonisti e il gruppo ha fatto la vera differenza: la Pallacanestro Farigliano ha infatti scelto di dare ampio spazio a tutto il roster».

P.F.: Cappellino, Demaria, Raineri, Basso, Paccani, Saulo, Balbi, Gambera, Barbieri, Jovanovic, Bongioanni, Voinovski, Albarello. All. Sappa.

Esordienti: dodicesimo posto in un torneo da 16 squadre

Tre giorni intensi anche per gli Esordienti PF, impegnati al torneo “Langhe e Roero” ad Alba. La formazione chiude in 12ª posizione su 16 squadre, un risultato coerente con un gruppo molto giovane e ancora in fase di rodaggio. Dopo l’ottima vittoria all’esordio contro Avigliana (10‑6), la squadra si confronta con avversari più strutturati, patendo soprattutto la differenza fisica. Nell’ultima gara contro Gators Savigliano l’equilibrio nei tempini (8‑8) non basta per evitare la sconfitta nel punteggio progressivo, ma l’esperienza si rivela comunque preziosa per un team che arriva da una stagione terminata al primo posto in campionato.

P.F.: Bertone, Bruno F., Bruno G., Calleri, El Jaber, Gallo, Hincu, Lubatti, Mula, Musso, Novarese. All. Schellino.

Scoiattoli Small: prima uscita per i mini atleti

Chiusura in allegria con gli Scoiattoli Small, che disputano la prima uscita ufficiale in amichevole contro l’Acaja Fossano. Il gruppo 2019, supportato da alcuni 2018, si presenta in campo con entusiasmo e determinazione, mostrando energia e buoni spunti dopo il lavoro in palestra. La giornata è un’ottima opportunità per affrontare i primi minuti in una partita ufficiale, con molti esordi assoluti tra i piccoli atleti fariglianesi.

P.F.: Aimo, Caula, Conterno F., Conterno I., Malloru, Montanaro, Picco, Pittavino, Prette, Raffa, Rivoira, Sanso, Somà, Vercesi. All. Cagnassi.