CICLISMO / Giacomo Dalla Pria domina il 67° GP UCAT: spettacolo juniores ai piedi del Monviso

Paesana ha ospitato, domenica 3 maggio, il 67° Gran Premio Ucat di ciclismo per la categoria juniores, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

Al via circa 130 atleti, in rappresentanza di 20 formazioni provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, con la partecipazione internazionale di un team spagnolo e di un atleta della federazione giapponese.

A fare da scenario, come da tradizione, la Valle Po dominata dal Monviso che per il quattordicesimo anno consecutivo ha vegliato sulla competizione.

Il percorso, tecnico e impegnativo, si è sviluppato lungo un anello collaudato toccando i comuni di Sanfront, Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo, Saluzzo, Revello, Envie e Barge.

rima della partenza è stato fatto un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, deceduto il 1° maggio, la corsa ha preso il via alle 14 da piazza Vittorio Veneto.

Dopo il tratto iniziale di trasferimento, la gara è entrata nel vivo a Sanfront con una serie di attacchi e contrattacchi che hanno animato la prima fase.

La svolta è arrivata dopo il traguardo volante di Rifreddo, quando si è formata la fuga decisiva con Giacomo Dalla Pria (team Faizanè), il giapponese Inoue Yuki e il pavese Filippo Zanesi. Sulla seconda ascesa alla Colletta di Paesana, Dalla Pria ha piazzato l’attacco decisivo, imponendo un ritmo insostenibile per i compagni di fuga e involandosi verso la vittoria.

Il portacolori del team Faizanè ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 2h20’, alla media di oltre 43 km/h. Alle sue spalle il gruppo inseguitore è riuscito a rientrare sugli altri due fuggitivi, definendo il podio con Gabriele Gatta, compagno di squadra del vincitore, al secondo posto, e il cuneese Luca Gugnino terzo.

Grande entusiasmo all’arrivo, con il pubblico numeroso ad applaudire gli atleti insieme a campioni del passato come Franco Balmamion e Italo Zilioli.

Ancora una volta impeccabile l’organizzazione curata dall’Ucat1907, storica società torinese che continua a far crescere la manifestazione, arricchendola con eventi collaterali dedicati alla promozione del ciclismo giovanile e alla valorizzazione del territorio, accompagnati da musica e intrattenimento per tutta la giornata.

“Fondamentale – dicono gli organizzatori - il contributo delle amministrazioni comunali coinvolte, degli sponsor e dei numerosi volontari: Croce Rossa, Alpini, Polizia Municipale, Carabinieri di Paesana, Aib e associazione Bici da Montagna. Un lavoro di squadra che ha reso possibile una giornata di sport riuscita e partecipata, nel segno della passione per il ciclismo”.