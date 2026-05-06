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Attualità | 06 maggio 2026, 17:43

Torna a Cuneo il "Family Lab di Plin": tre laboratori per stimolare la crescita cognitiva dei più piccoli

Dal design per l'apprendimento all'educazione digitale, fino al metodo di studio con l'intelligenza artificiale: al via il ciclo di incontri presso il Rondò dei Talenti

Torna a Cuneo il &quot;Family Lab di Plin&quot;: tre laboratori per stimolare la crescita cognitiva dei più piccoli

Un ciclo di incontri dedicati alle famiglie e a come il nucleo familiare possa stimolare la crescita cognitiva nei più piccoli. Questo rappresentano i family lab di Plin, appuntamenti pensati per far incontrare le esigenze degli adulti con quelle di bambini e ragazzi e creare così un produttivo scambio intergenerazionale sui temi dell’educational, dell’istruzione, della formazione e della didattica.

Venerdì 22 maggio il primo incontro presenterà il tema “Universal Design for Learning: scopri come il cervello impara naturalmente e approcci educativi per i BES”. Venerdì 29 maggio si parlerà invece di educazione digitale in famiglia, Patti digitali e uso delle tecnologie con i figli. Venerdì 5 giugno, infine, l’ultimo laboratorio sarà focalizzato su “Studiare oggi: metodo di studio e intelligenza artificiale in famiglia”.

Tutti gli incontri si tengono presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo, 1) dalle ore 15 alle ore 17.

Prenotazioni alla mail marco.malacarne@plineducation.it oppure al numero 353/4963340.

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