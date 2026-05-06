Da giovedì 7 maggio ritornano i saggi di fine anno della Scuola Apm

Nel mese di maggio ritornano i consueti saggi del dipartimento di musica di base e di teatro della Scuola APM.

Gli appuntamenti saranno occasione per gli allievi e per i docenti di riferimento di mostrare al pubblico il lavoro realizzato durante l’anno. Un lavoro costante e appassionato che, dal mese di ottobre 2025, ha coinvolto circa 250 giovani e adulti in percorsi strumentali e collettivi.

Per alcuni di loro i saggi finali saranno occasione di “calcare il palco” per la prima volta e di affrontare pertanto tutte le emozioni di questo traguardo individuale.

Giovedì 7 maggio, alle ore 18:00 e, in replica, alle ore 20:45, appuntamento in Sala Verdi con i piccoli allievi del corso di Teoria Attiva & Ensemble. Condotto dalla docente Manuela Allemano, lo spettacolo dal titolo “Questo il mondo fa girar” attraversa culture e continenti: dalle danze mediorientali ai canti africani, dalle melodie cinesi ai ritmi messicani. Un racconto globale che intreccia voce, corpo e strumenti.

Venerdì 8 maggio, ore 18:30, si esibiranno in Sala Verdi gli allievi della classe di flauto traverso, di pianoforte e di chitarra. Ad accompagnarli i docenti di riferimento Veronica Gnola, Elia Carletto, Enrica Duò e Letizia Miglietti.

Martedì 12 maggio, ore 18:00, spettacolo in Sala Verdi del corso collettivo Allegro con Moto, con la docente Ilaria Bellone. Liberamente ispirato a Il Piccolo Principe, lo spettacolo fonde musica, movimento e narrazione in un viaggio poetico dove ogni incontro diventa suono ed emozione.

Sabato 16 maggio, ore 16:30, presso Il Quartiere di P.zza Montebello le docenti Manuela Allemano e Veronica Gnola, con i piccoli allievi del corso di Teoria Attiva & Ensemble, presenteranno il Concerto finale del corso, un autentico giro del mondo in musica. Un mosaico di suoni, ritmi e tradizioni che celebra la forza universale dell’incontro.

Giovedì 21 maggio, ore 18:30, saggio in Sala Verdi con le classi di pianoforte del docente Lorenzo Martini, di arpa della docente Antonella De Franco, di violino della docente Elena Ciartano.

Sabato 23 maggio si terrà alle ore 17, presso il Teatro Magda Olivero, il concerto finale delle Orchestre di Base, Propedeutico e Ensemble. Sul palco i giovani allievi musicisti accompagnati dai docenti del Dipartimento di Musica e Teatro.

Ultimi appuntamenti in Sala Verdi lunedì 25 maggio (orario da definire) con le classi di flauto traverso, chitarra e violoncello dei docenti Giacomo Abbà, Daniele Giacobbe, Luca Panicciari e mercoledì 27 maggio, ore 18:15, con gli allievi della classe di chitarra di Giulio Gallarate.

Proseguiranno gli appuntamenti anche nel mese di giugno.