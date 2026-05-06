 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 06 maggio 2026, 12:18

TEDxCuneo annuncia TEDxLab: “Fare luce sul proprio potenziale”, laboratorio interattivo per giovani del territorio

L'appuntamento è fissato per la mattinata di sabato 9 maggio

TEDxCuneo annuncia TEDxLab: “Fare luce sul proprio potenziale”, laboratorio interattivo per giovani del territorio

In attesa dell’apertura ufficiale del sipario sul main event, TEDxCuneo arricchisce la propria proposta con un’iniziativa dedicata esclusivamente alle nuove generazioni: TEDxLab, un workshop esperienziale progettato per offrire ai giovani strumenti concreti di autoanalisi e crescita personale.

L'appuntamento è fissato per la mattinata di sabato 9 maggio, presso la Sala Blu del settimanale cuneese La Guida. Il laboratorio, realizzato in collaborazione con Fondazione Lateral, si propone come un incubatore di riflessioni prima dell’evento pomeridiano, trasformando i partecipanti da spettatori passivi a protagonisti del proprio percorso di scoperta.

Il Programma del Workshop

Durante le due ore di attività (dalle 10:00 alle 12:00), i partecipanti saranno guidati attraverso un format dinamico che alterna stimoli teorici, esercizi pratici e momenti di confronto in piccoli gruppi. L'obiettivo è multiplo:

Mappare il talento: Approfondire il concetto di potenziale come motore delle scelte future.

Focus sulle risorse: Identificare le proprie attitudini personali e imparare a valorizzarle.

Continuità riflessiva: Fornire domande chiave che troveranno ulteriore eco durante gli interventi sul palco del TEDxCuneo.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la collaborazione con Fondazione Lateral per il workshop TEDxLab - ‘Fare luce sul proprio potenziale, dichiara Davide Bonino, Licenziatario di TEDxCuneo .Per noi di TEDxCuneo, ‘diffondere idee di valore’ non significa solo dare voce a chi sale sul palco, ma creare spazi concreti di confronto e inclusione. È un privilegio collaborare con realtà che condividono la nostra visione: crediamo profondamente nel supporto ai giovani del territorio, offrendo loro gli strumenti necessari per navigare con consapevolezza verso il proprio futuro."

Dettagli Logistici e Iscrizioni

L’evento è gratuito previa registrazione, con posti limitati per garantire l’efficacia dell’interazione.

Data: Sabato 9 maggio 2026

Orario: 10:00 – 12:00 

Luogo: Ritrovo ore 9:45 davanti al Teatro Toselli, attività svolta presso la Sede "La Guida", Via Antonio Bono 5, Cuneo.

Età minima: 15 anni

Modalità di partecipazione: Iscrizione obbligatoria al link: https://tally.so/r/eqxZ

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium