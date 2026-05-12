A Pollenzo la presentazione del Food Industry Monitor 2026

Il Food Industry Monitor è l’osservatorio sul settore food realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e da Ceresio Investors, che analizza le performance, l’evoluzione dei modelli di business e i trend di mercato delle aziende italiane del settore food.

La dodicesima edizione del Food Industry Monitor presenta le proiezioni di crescita del settore alimentare e dei principali comparti sul mercato italiano e sui mercati internazionali, con particolare attenzione al biennio 2026–2027. L’analisi mette in evidenza le dinamiche evolutive della domanda e dell’offerta, offrendo un focus specifico sull’export, considerato una leva strategica fondamentale per la competitività del food italiano nei diversi comparti.

Accanto all’analisi quantitativa, l’osservatorio dedica una sezione di approfondimento qualitativo al tema delle strategie innovative, intese come scelte strategiche volte a targettizzare specifici gruppi di clienti attraverso posizionamenti distinti dell’offerta. In questo ambito, particolare attenzione è riservata alle strategie di creazione e gestione dei gruppi di impresa, multi brand e multi prodotto, che rappresentano un elemento chiave per rafforzare le dimensioni, la varietà dell’offerta e la capacità competitiva del settore agroalimentare.

I risultati del Food Industry Monitor saranno illustrati il 18 giugno 2026 durante il convegno: “Modelli di sviluppo a confronto” organizzato a Pollenzo, presso l’Università di Scienze Gastronomiche.

L’incontro sarà dedicato al tema dell’innovazione e della crescita e analizzerà la competitività delle aziende alimentari italiane con un focus sulle strategie di segmentazione e la creazione di gruppi d’imprese.

Dopo i saluti istituzionali del Prof. Nicola Perullo, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche, e di Gabriele Corte, Direttore Generale di Banca del Ceresio SA, interverrà il Prof. Carmine Garzia, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio, che presenterà i risultati dell’ultima edizione del Food Industry Monitor, con un focus sugli scenari di crescita per il prossimo biennio in Italia e sui mercati internazionali.

Il Prof. Michele Fino modererà panel dedicato ai modelli di business e alle strategie innovative a cui parteciperanno Albiera Antinori, amministratrice delegata di Marchesi Antinori e Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.

Alessandro Santini, Head of Corporate & Investment Banking di Ceresio Investors discuterà di crescita e internazionalizzazione con Angelo Mastrolia fondatore e presidente di NewPrinces.

Le conclusioni saranno affidate a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche.