"Choralia 2026", l'energia del Coro G approda a Savigliano con il concerto "CORaGGIO"

L’energia del “Coro G” approda a Savigliano: giovedì 21 maggio un concerto dal titolo “CORaGGIO”, viaggio tra ricerca vocale e innovazione giovanile inserito nella rassegna “Choralia 2026”.

Sotto la direzione del maestro Carlo Pavese, l’ensemble torinese “Coro G” si esibirà nella splendida cornice dell’Auditorium della Croce Nera. Un’officina di talenti, vent’anni di storia e una visione che trasforma il canto corale in pura sperimentazione contemporanea.

Giovedì 21 maggio alle ore 21.00, il prestigioso Auditorium di Savigliano ospiterà il concerto “CORaGGIO”del “Coro G”, una delle realtà più dinamiche e originali del panorama musicale italiano. Fondato a Torino nel 2003, il “Coro G” è composto da giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Sotto la guida stabile di Carlo Pavese, l’ensemble ha saputo costruire un’identità unica, capace di fondere il rigore della musica classica con l’improvvisazione e la ricerca sonora d’avanguardia.

Con oltre 150 concerti all’attivo tra Italia ed estero, il coro rappresenta oggi un punto di riferimento per la formazione vocale giovanile. Il maestro Carlo Pavese - anima del progetto fin dalle origini - porta a Savigliano un’esperienza maturata sui più importanti palcoscenici globali. Già direttore del Coro Giovanile Italiano e attuale Presidente della European Choral Association, Pavese ha trasformato il Coro G in un laboratorio permanente dove la tecnica vocale incontra nuovi linguaggi espressivi.

L’appuntamento di giovedì 21 maggio promette di essere molto più di una semplice esecuzione: un dialogo costante tra voci e spazio, in un equilibrio perfetto tra tradizione e futuro. L’evento è aperto al pubblico con un biglietto d’ingresso simbolico di 5 euro, offrendo l’opportunità di scoprire dal vivo l’energia di un gruppo che ha visto passare tra le sue fila oltre 200 coristi, mantenendo sempre vivo il legame con il territorio e la rete dell’Associazione Piccoli Cantori di Torino.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare gli “Amici della Musica “di Savigliano o contattare il numero 3936899470. Il concerto è patrocinato dal comune di Savigliano e l’Assessorato alla Cultura.