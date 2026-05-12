Anche l'assessore Laura Amerio all'Adunata degli Alpini di Genova

L’assessore CEBANA Laura Amerio ha partecipato domenica 10 maggio all’Adunata nazionale degli Alpini di Genova, sfilando accanto alla sezione ANA cebana.
Ancora una volta, l’Amministrazione comunale si dimostra vicina al ricordo del sacrificio alpino che colpì Ceva e i territori limitrofi.
Una testimonianza importante che dà ulteriore sostegno ai valori di fratellanza, condivisione, abnegazione e rispetto portati avanti dagli Alpini lungo il loro operato, a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.