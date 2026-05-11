Acciughe e acconciature d’altri tempi: a Cuneo i laboratori per bambini sugli antichi mestieri della valle Maira

Sabato 16 maggio, in occasione del Festival della Montagna che si terrà a Cuneo, i Comuni di Celle di Macra e di Macra in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira ed il Centro Studi Cultura e Territorio APS propongono due laboratori dedicati a bambini e famiglie: alle ore 14.30 “ANCIUE’: IL MESTIERE DELLE ACCIUGHE IN CAMMINO ” ed alle ore 16.30 “PICCOLI CAVIE’: L’ARTE DI CREARE CON I CAPELLI” Laboratori fanta-immaginari di insoliti mestieri itineranti della Valle Maira.

I laboratori si svolgeranno presso lo stand dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira allestito nel Villaggio Alpino in via Roma a Cuneo, dove verranno inoltre presentate le attività che proposte nel corso dell’anno.

I piccoli partecipanti saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta degli ambulanti che un tempo praticavano i mestieri itineranti della Valle Maira: in particolare si focalizzerà l’attenzione sui venditori di acciughe e sui raccoglitori di capelli, mestieri un tempo importanti per l’economia della Valle Maira.

L’evento, rivolto a bambini dai 5-11 anno accompagnati da adulti, è gratuito.

Gli orari programmati per i due laboratori sono: 1° turno ore 14.30 – 16.00 e 2° turno ore 16.30- 18.00.

I posti sono limitati per cui è richiesta la prenotazione .

Per Info e iscrizioni: ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com o via WhatsApp al 347.4130525



L’attività rientra all’interno del Progetto di rigenerazione culturale e sociale B.R.I.C.A. Borghi Resilienti di Innovazione Culturale e Ambientale finanziato con fondi PNRR – A valere sul Bando Borghi__ linea di intervento B (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).