Sabato 23 maggio alla scoperta delle borgate del vallone di Pagliero

I luoghi raccontano storie, custodiscono memorie e restituiscono, a chi sa ascoltare, le voci di chi li ha abitati. “Tombaren lhi cases di vilatges”, scriveva Piero Raina, ultimo poeta occitano della Valle Maira: le case dei villaggi cadranno, ma il tempo e il lavoro dell’uomo sapranno restituire vita a questi spazi, mantenendone viva l’anima.

Le borgate della valle continuano così a parlare, evocando vite lontane, tradizioni e racconti che attraversano le generazioni e si intrecciano con il paesaggio.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa in programma sabato 23 maggio alle ore 16 a borgata Alberti, con una passeggiata guidata alla scoperta delle alte borgate del vallone di Pagliero. L’escursione, organizzata dalle guide di Chamin, si svilupperà lungo un percorso ad anello, accompagnando i partecipanti tra testimonianze del passato, detti popolari e narrazioni legate al territorio.

Al termine dell’itinerario sarà possibile concludere la giornata in convivialità presso la locanda “Il Campo della Quercia”, con la proposta di piatti tipici tra cui le tradizionali ravioles della Valle Maira.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 329.4572984.