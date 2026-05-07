Atl del Cuneese ha presentato il restyling del portale turistico visitcuneese.it [VIDEO]

L’ATL del Cuneese rinnova la sua vetrina digitale e lancia la nuova versione di visitcuneese.it, il portale di riferimento per la promozione turistica del territorio di competenza dell’ente del turismo.

Nato nel marzo 2022 come frutto di un intenso lavoro di concertazione durante il periodo pandemico, il sito celebra oggi un successo testimoniato dai numeri: il 2025 si è chiuso con una crescita media del +50% di visitatori mensili rispetto al 2024. Con i primi dati 2026 il sito ha superato 1,1 milione di utenti e 2,3 milioni di pagine viste, con un +65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un aumento significativo che si riferisce anche agli accessi degli utenti stranieri che si avvicina al raddoppio, con un +95%.

Dati che non indicano solo curiosità, ma un interesse attivo: il download di documenti tecnici (tracce GPX, programmi e guide) è infatti aumentato di oltre il 50% nell'ultimo anno.

A testimoniare l’autorevolezza del portale, anche i nuovi sistemi AI che, sempre più, utilizzano visitcuneese.it quale fonte attendibile di dati e di informazioni relative al territorio cuneese. Un’evoluzione, questa, che ha portato dalla sperimentazione dell’AI ad un utilizzo di massa concretizzando, dal 1° gennaio 2026, un +60% di accessi al portale da piattaforme di questo tipo. Il trend spinge verso una nuova era e il portale visitcuneese.it è pronto per la sfida grazie ad una nuova piattaforma software, più prestante e veloce, e una nuova grafica. È mantenuta l’integrità del patrimonio digitale, con ben 8.000 pagine di contenuti verificati e attendibili, in favore del mantenimento di un alto ranking sui motori di ricerca.

Le dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione (GUARDA IL VIDEO)

“Visitcuneese.it è nato per rispondere alle esigenze dei nuovi turisti, adottando una navigazione di tipo circolare aumentata”, spiega il Direttore Daniela Salvestrin. “Questa modalità permette agli utenti di immergersi nei contenuti attraverso percorsi differenziati, basati sia sulla tipologia di attività che sull’area territoriale di interesse, rendendo l'esperienza di scoperta fluida e intuitiva. Il sito è un connubio perfetto tra territorio, tecnologia e competenza umana: sono 288 i punti di interesse censiti, 145 gli itinerari trasversali, oltre 160 le esperienze proposte per vivere il Cuneese, il tutto pubblicato in quattro lingue. Dietro questi numeri c’è un costante lavoro di ricerca condotto dallo staff dell'ATL. La forza del progetto risiede proprio nel connubio tra nuove tecnologie e conoscenza diretta: il personale verifica costantemente la veridicità delle informazioni, aggiorna i database e monitora i feedback degli utenti per garantire suggerimenti di visita sempre affidabili e di qualità.”

La nuova veste grafica è stata progettata con un approccio mobile-first, considerando che oltre il 70% degli utenti accede al portale da dispositivo mobile. Tra le principali vie di accesso al portale risultano i motori di ricerca, la newsletter settimanale degli eventi “ATL Informa” trasmessa ogni venerdì ad un numero considerevole di utenti iscritti al servizio gratuito ( https://www.visitcuneese.it/newsletter ) e i canali social Visitcuneese, che si distinguono per la qualità dei contenuti pubblicati (reel inediti, caroselli, stories).

Grazie ad un attento piano editoriale e a investimenti volti a coinvolgere nuovi target e nuovi mercati, nel 2025 le visite al sito provenienti dai social network sono aumentate dell’862,5% rispetto al 2024. Tra i canali più recenti di accesso a visitcuneese.it, in costante ascesa, emerge chatgpt.

Il restyling propone pagine più pulite, una leggibilità ottimizzata e un linguaggio visivo immediato, orientato alla filosofia easy-to-read.

Stefano Maule, referente dell’agenzia Suggesto e responsabile del restyling, ha curato proprio l'integrazione di nuovi strumenti comunicativi volti a migliorare l'interazione tra l'utente e l'offerta turistica: “In particolare, per facilitare la ricerca dei contenuti, abbiamo introdotto una barra di ricerca sempre accessibile all’interno del portale; la navigazione è stata ottimizzata anche grazie all’utilizzo di icone, pensate per aggregare contenuti correlati al contesto visualizzato. Inoltre, le linee grafiche sono state semplificate e alleggerite, con l’obiettivo di offrire un design più moderno e un’esperienza sempre più orientata al touch. Il progetto ha previsto un importante aggiornamento della piattaforma tecnologica, mantenendo intatto il patrimonio informativo digitale e la sua indicizzazione nei motori di ricerca, con uno sguardo al futuro e alle potenzialità offerte dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale, che potrà ulteriormente personalizzare l’esperienza dell’utente e valorizzare l’offerta turistica.”

Il portale, rinnovato anche grazie ad un importante co-finanziamento della Fondazione CRC, si conferma il cuore pulsante della narrazione locale, come sottolinea la Presidente Gabriella Giordano: “Visitcuneese.it è il grande contenitore che riunisce il meglio della nostra destinazione. Dai video in alta qualità ai podcast, dalle schede descrittive al calendario eventi, fino alle tracce degli itinerari e ai pacchetti turistici: qui il turista trova tutto ciò che serve per pianificare un'esperienza unica nel Cuneese. Continueremo a investire risorse e lavoro per mantenere alto il livello qualitativo delle informazioni pubblicate, guardando con fiducia al futuro.”