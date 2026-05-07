Chiusa di Pesio, inaugurato il Cammino del bosco a Pian delle Gorre

Giovedì 30 aprile è stato inaugurato il Cammino del bosco, un facile itinerario autoguidato di forest bathing che si snoda in dodici tappe tra la famosa radura di Pian delle Gorre e le cascate del Saut.

Il nastro è stato tagliato dal presidente delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Armando Erbì, che ha sottolineato le potenzialità del nuovo percorso: "Un'opportunità in più per il territorio, l'ennesimo buon motivo per fare lo zaino e partire alla scoperta del Parco, la possibilità di avvicinarsi da soli o in piccoli gruppi alla pratica salutare dell'immersione in foresta".

"Gli effetti benefici del bagno di foresta e delle terapie forestali sono supportati da una letteratura scientifica sempre più solida, che è alla base della preparazione e delle proposte dell'Ente e delle Guide Parco" ha sottolineato il direttore delle Aree Protette, Luca Gautero.

Nonostante il meteo inclemente, più di cinquanta persone suddivise in due gruppi hanno partecipato a una breve esperienza sensoriale sotto gli abeti della Valle Pesio, in una versione "ridotta" del Cammino del bosco condotta dalle Guide del neonato gruppo Clorofilla:" Siamo un gruppo di professionisti dell'accompagnamento in natura che negli ultimi anni ha investito molto tempo ed entusiasmo nella formazione e nella sperimentazione legata a immersione e terapia forestale: forti dell'esperienza maturata accompagnando centinaia di persone, ci proponiamo oggi come conduttori qualificati di esperienze in bosco. Oggi siamo in grado di fornire a singoli e a gruppi molto differenti (dai bimbi dell'infanzia alla terza età, dalle famiglie alle coppie) proprio le attività personalizzate e i modi più adeguati a ciascuno per tornare a sentirsi a casa fra gli alberi" spiega Elisa Leger, Guida Parco e portavoce del gruppo.

Il Cammino del bosco è stato realizzato nell'ambito dei tre progetti Bin n'tel bosc iniziati nel 2023 dalla sinergia tra le Aree Protette delle Alpi Marittime e Weco impresa sociale, grazie al sostegno di Fondazione CRC.

Con l'inaugurazione del Cammino e la disponibilità sul territorio di Guide competenti, i progetti hanno lasciato in eredità una risorsa preziosa a disposizione dei cittadini, delle scuole e del Servizio Sanitario Nazionale.

Chi desidera percorrere il Cammino del bosco può procurarsi il pieghevole cartaceo in distribuzione presso il Rifugio Pian delle Gorre o presso l'Ufficio turistico di Chiusa di Pesio. In alternativa, si può scaricare la versione digitale del pieghevole o ancora fotografare il panello permanente installato all'esterno del rifugio e seguirne passo passo le istruzioni. Segnavia bianchi numerati con il simbolo del Cammino permettono di individuare sul terreno i luoghi dove sostare. Non resta che mettersi in cammino, da soli o in compagnia delle Guide, all'ombra degli alberi del Parco.