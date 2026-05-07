 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 07 maggio 2026, 08:02

Intensa grandinata nella notte a Mondovì, strade e prati imbiancati

Colpita in particolare la frazione di Pogliola dove, questa mattina, la grandine scesa nella notte era ancora ben visibile

Dopo l'intenso temporale che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, ha colpito il Monregalese, nella tarda serata si è verificata un'intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato strade e prati. 

Le foto ci arrivano tutte dalla frazione di Pogliola.

Tra giovedì 7 e domenica 10 maggio. Tempo in miglioramento, ma sempre sotto correnti sudoccidentali, per cui ci aspettiamo ancora eventi irregolari e isolati di difficile localizzazione al momento. Temperature che rimarranno stazionarie ed in linea con il periodo.

***

PREVISIONI STAGIONALI

https://www.datameteo.com/meteo/679-Stagionali_Aprile_2026.html

***

PREVISIONE RISCHIO GRANDINE E DATI GRANDINATE

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

***
CUNEO

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium