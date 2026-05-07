Intensa grandinata nella notte a Mondovì, strade e prati imbiancati

Dopo l'intenso temporale che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, ha colpito il Monregalese, nella tarda serata si è verificata un'intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato strade e prati.
Le foto ci arrivano tutte dalla frazione di Pogliola.
Tra giovedì 7 e domenica 10 maggio. Tempo in miglioramento, ma sempre sotto correnti sudoccidentali, per cui ci aspettiamo ancora eventi irregolari e isolati di difficile localizzazione al momento. Temperature che rimarranno stazionarie ed in linea con il periodo.
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PREVISIONI STAGIONALI
https://www.datameteo.com/meteo/679-Stagionali_Aprile_2026.html
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PREVISIONE RISCHIO GRANDINE E DATI GRANDINATE
https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html
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CUNEO