Intensa grandinata nella notte a Mondovì, strade e prati imbiancati

Dopo l'intenso temporale che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, ha colpito il Monregalese, nella tarda serata si è verificata un'intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato strade e prati.

Le foto ci arrivano tutte dalla frazione di Pogliola.

Tra giovedì 7 e domenica 10 maggio. Tempo in miglioramento, ma sempre sotto correnti sudoccidentali, per cui ci aspettiamo ancora eventi irregolari e isolati di difficile localizzazione al momento. Temperature che rimarranno stazionarie ed in linea con il periodo.

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PREVISIONI STAGIONALI

https://www.datameteo.com/meteo/679-Stagionali_Aprile_2026.html

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PREVISIONE RISCHIO GRANDINE E DATI GRANDINATE

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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CUNEO