Furti ad Alba e Govone, due persone denunciate dai Carabinieri

Proseguono i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato in stato di libertà due persone, al termine di distinte attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Alba hanno deferito per furto aggravato un cittadino marocchino di 42 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella serata del 19 maggio scorso l’uomo avrebbe sottratto un profumo del valore di circa 130 euro dagli scaffali di un esercizio commerciale di corso Langhe. L’identificazione è stata possibile grazie all’immediata attività d’indagine avviata dai militari e alla tempestiva denuncia presentata dal responsabile del punto vendita.

A Govone, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un cittadino albanese di 44 anni, anch’egli con l’accusa di furto aggravato. L’uomo sarebbe stato individuato al termine di una mirata attività investigativa avviata dopo un furto avvenuto all’interno di un cantiere situato in località Canove.

Le posizioni dei due indagati sono ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria, che dovrà accertarne le eventuali responsabilità nel corso dei successivi procedimenti.