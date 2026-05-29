Verzuolo, scontro tra due auto all’altezza del distributore di via Provinciale Saluzzo

Un incidente si è verificato questa mattina, venerdì 29 maggio, in via Provinciale Saluzzo a Verzuolo, nel tratto antistante il distributore di carburante Esso Express.
Erano circa le 8 quando, per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati nei pressi della stazione di servizio.
Sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale di Verzuolo, impegnata nei rilievi dell’evento infortunistico e per la gestione del traffico, rimasto congestionato per circa mezz’ora prima di poter ripristinare la consueta percorribilità a doppio senso di marcia.
Si tratta del secondo sinistro avvenuto in pochi mesi nel medesimo tratto della strada provinciale che dal centro cittadino porta verso Saluzzo.
Fortunatamente, in questo caso, lo scontro non ha cagionato feriti.