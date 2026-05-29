Bene Vagienna, riprende nella notte l’incendio al tetto della villetta: nuovi interventi dei vigili del fuoco

È ripreso nella notte l’incendio che nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, aveva interessato una palazzina su due livelli in via Carrù a Bene Vagienna.

L’allarme è scattato intorno all’1 della notte di oggi, venerdì 29 maggio, quando alcuni focolai si sono riaccesi sul tetto della villetta già coinvolta dal rogo del giorno precedente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano insieme ai volontari di Dogliani, che hanno provveduto a spegnere le nuove fiamme e a mettere nuovamente in sicurezza l’area.

Nel primo intervento, scattato alle 14.49 di giovedì, erano operative sei squadre dei vigili del fuoco: una proveniente da Mondovì, supportata dall’autoscala e dal carro autoprotettori arrivati da Cuneo, oltre ai volontari di Fossano intervenuti con autobotte.

Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio.

Non risultano persone coinvolte.