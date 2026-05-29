 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 29 maggio 2026, 07:34

Bene Vagienna, riprende nella notte l’incendio al tetto della villetta: nuovi interventi dei vigili del fuoco

Dopo il rogo di giovedì pomeriggio in via Carrù, focolai riaccesi intorno all’una. Sul posto le squadre di Fossano e i volontari di Dogliani

Bene Vagienna, riprende nella notte l’incendio al tetto della villetta: nuovi interventi dei vigili del fuoco

È ripreso nella notte l’incendio che nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, aveva interessato una palazzina su due livelli in via Carrù a Bene Vagienna.

L’allarme è scattato intorno all’1 della notte di oggi, venerdì 29 maggio, quando alcuni focolai si sono riaccesi sul tetto della villetta già coinvolta dal rogo del giorno precedente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano insieme ai volontari di Dogliani, che hanno provveduto a spegnere le nuove fiamme e a mettere nuovamente in sicurezza l’area.

Nel primo intervento, scattato alle 14.49 di giovedì, erano operative sei squadre dei vigili del fuoco: una proveniente da Mondovì, supportata dall’autoscala e dal carro autoprotettori arrivati da Cuneo, oltre ai volontari di Fossano intervenuti con autobotte.

Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito dall’impianto fotovoltaico installato sul tetto dell’edificio.

Non risultano persone coinvolte.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium