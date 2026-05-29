Cavallermaggiore, incendio nella notte in una palazzina: tetto distrutto dalle fiamme

Un altro incendio, quasi in contemporanea con quello registrato a Bene Vagienna, si è sviluppato nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio nel Cuneese.

L’allarme è scattato intorno all’1.45 in via Puccini a Cavallermaggiore, dove le fiamme hanno coinvolto il tetto di una palazzina, propagandosi in parte anche a un appartamento dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo con un’autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite a lungo prima che le squadre riuscissero ad avere ragione delle fiamme.

Non risultano persone coinvolte, ma i danni all’edificio sono ingenti, soprattutto nella parte superiore della struttura e nei locali interessati dal rogo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella di un fulmine: proprio in quelle ore, infatti, sulla zona era in corso un forte temporale accompagnato da intensa attività elettrica.