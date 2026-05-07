Bra-dipi Running Club: mercoledì 13 agosto tutta la città corre insieme

Bra continua a correre insieme. Anche questa settimana il Bra-dipi Running Club si prepara a riportare entusiasmo, movimento e voglia di stare insieme tra le vie della città, in un appuntamento che sta diventando sempre più un punto di riferimento per tanti appassionati.

Negli ultimi incontri il gruppo ha visto crescere costantemente la partecipazione, con runner di ogni età e livello che hanno scelto di condividere allenamenti, sorrisi e chilometri in compagnia. Un’atmosfera semplice e coinvolgente che rappresenta lo spirito del progetto: vivere lo sport come occasione di aggregazione e benessere.

Il format continua a puntare sull’inclusività, permettendo a ciascuno di trovare il proprio ritmo, senza pressioni e con la libertà di correre secondo le proprie capacità. Dai runner più allenati a chi ha deciso di iniziare da poco, ogni uscita diventa un momento di energia positiva e socialità.

Il prossimo appuntamento del Bra-dipi Running Club è in programma per mercoledì 13 agosto alle ore 19:00, con ritrovo in Piazza Spreitenbach.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.