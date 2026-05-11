A Trinità il genio di Michele Peirano rivive al teatro Garavagno, con l’opera biografica “Mike che veniva da lontano”

Trinità ricorderà sabato 16 maggio, alle 21, al teatro Garavagno di via Cavallina, il compianto Michele Peirano, noto a tutti come Mike. Personaggio carismatico e geniale, con un ricco bagaglio culturale, portò in paese varie rassegne e iniziative per la collettività: dalla letteratura allo sport, passando alla musica e al teatro.

La compagnia trinitese de "Gli Instabili" gli darà nuovamente un’anima, attraverso l'ultima opera scritta da Ernesto Zucco "Mike, che veniva da lontano". Mike, si convertì tra l’altro alla vita religiosa, ricevendo i voti sacerdotali.

“È un omaggio a un personaggio che fece di Trinità il centro culturale italiano e con lui nacque il primo "bar letterario", frequentato da artisti e poeti divenuti molto noti in tutto il mondo come Paolo Conte, Ornella Vanoni, il pittore Smenghi e il musicista Sinopoli”: spiega orgogliosa la sindaca Ernesta Zucco, anche attrice e tesoriera della compagnia teatrale locale.

Michele ‘Mike Peirano’ nasce l'8 ottobre 1945 a Frabosa Sottana. Dopo gli studi tecnici nel 1970 aprì il bar distributore a Trinità che diventò subito un bar letterario. Da subito entrò nella società calcio trinitese e nel tennis club. Nel suo bar del paese arrivano presto musicisti, poeti e pittori: artisti Paolo Conti, Ornella Vanoni, Renato Zero, il pittore Smenghi, Marisa Barbierato, scrittori come Primo Levi e Lidia Rolfi. In seguito fondò il Circolo Culturale “Sandro Penna”, in cui vennero rappresentano diverse pièce teatrali e formò una scuola di teatro.

Nel 1977 nacque, sempre grazie a lui, il “1° Premio Letterario internazionale Trinità di poesia”, insieme a Gianfranco Zucco. Nel 1980 venne fondato anche il giornale "Il Trinità". Nel 1982 cedette il suo bar e l’anno successivo, dopo un periodo difficile trascorso in ospedale, entrò in convento dai frati Cappuccini. Il 31 marzo 1990 venne ordinato sacerdote nelle Marche, a Fano, nella basilica San Paterniano. Svolse inoltre la vita missionaria in Benin, ma rientrò il 24 ottobre 1998 per una grave malattia che lo portò alla morte il 30 aprile 2001. Nel settembre del 1999 fu anche nominato direttore del Centro Diocesano Vocazioni della Prelatura Lauretana dal Vescovo Angelo Camastri. Questi e molti altri aspetti di Mike saranno svelati nel weekend a Trinità, grazie all’abile recitazione dei loro protagonisti.