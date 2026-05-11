“Senza motivo apparente”: al Torino Fringe Festival torna in scena la storia saluzzese del dottor Amedeo Damiano

Torna al Torino Fringe Festival il monologo-inchiesta di Christian La Rosa, "Senza motivo apparente – Storia del dottor A.", in scena da martedì 19 a domenica 24 maggio alle 21.30 presso lo spazio Tingel Tangel, in Via Antonio Rosmini 1g a Torino.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da La Rosa con la collaborazione di Camilla Bassetti e Ludovica Aprile (assistente al progetto), prende le mosse dal libro *"Omicidio in danno del dottor A."* di Sergio Anelli, che ricostruisce nei dettagli il delitto di Amedeo Damiano, ucciso a Saluzzo nel 1987. Damiano era stato nominato da poco dirigente dell'Ospedale civile della città, e proprio a quella nomina si ricollega, in modo inscindibile, la sua fine. Un omicidio di matrice mafiosa che scosse profondamente Saluzzo e l'intera provincia Cuneese, ma che il tempo ha in parte sepolto nell'oblio.

Il monologo ne ripercorre la vicenda con partecipazione, rigore e rispetto: dalla biografia di Damiano ai fatti del marzo 1987, fino allo sviluppo delle indagini e ai nodi ancora irrisolti di questa storia. Uno spettacolo necessario, che ambisce a sottrarre l'episodio alla dimensione della cronaca locale per restituirlo alla memoria collettiva come pagina autentica della storia italiana.

I biglietti sono acquistabili online su www.tofringe.it (https://www.tofringe.it).