Le magliette di “I love Moretta” anche in Portogallo

Dopo il Brasile e l’Argentina, le magliette di “I love Moretta” arrivano anche in Portogallo.

"Mi ha emozionato e sorpreso – rivela il sindaco Gianni Gatti – ricevere la foto del gruppo di studenti e insegnanti delle medie di Moretta impegnati in Erasmus in Portogallo, e constatare che tutti avevano scelto di indossare la maglietta bianca con la scritta “I love Moretta” che da anni la nostra amministrazione dona ai diciottenni e agli ospiti della città. Una maglietta nata quasi per gioco, ma che ha subito conquistato il cuore dei morettesi, ed è bello osservare come venga indossata con orgoglio. Queste magliette sono state donate ai ragazzi delle scuole in occasione della loro esperienza Erasmus all’estero, ed è stato piacevole constatare l’attenzione rivolta dagli studenti a questo piccolo gadget e l’amore con cui è stata indossata".

Il gruppo morettese ha vissuto una settimana in Portogallo grazie allo scambio con l’istituto comprensivo di Vila Nova de Famaliçao, cittadina di 130 mila abitanti della provincia di Braga, nel nord del Portogallo.