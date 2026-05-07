Sicurezza territorio, Bergesio (Lega): “Assegnati dal Ministero degli Interni contributi ai Comuni per la messa in sicurezza”

“È stata pubblicata questa mattina la graduatoria relativa ai contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per il triennio 2026-2028. Si tratta di un provvedimento atteso, basato sulla Legge 145/2018, che mette in campo complessivamente oltre 1,38 miliardi di euro a livello nazionale per proteggere i nostri cittadini e riqualificare le infrastrutture locali”.

Lo annuncia in una nota il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), Vicepresidente della Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama.



Il Senatore prosegue: “La Granda si conferma territorio attento alla prevenzione. I finanziamenti permetteranno interventi cruciali per la tenuta idrogeologica e la sicurezza stradale in diverse aree sensibili, scelta che, come Lega, abbiamo sempre sostenuto: nessuno deve essere lasciato solo davanti alle sfide del dissesto idrogeologico”.



Complessivamente, nel Cuneese arriveranno 7.459.000 euro.

Il Comune di Dronero riceve l’investimento più consistente, pari a 2,05 milioni di euro. Importanti risorse arrivano anche a Roascio e ad Elva, che ottengono ciascuno 1 milione di euro per interventi su strade e versanti.

Risorse fondamentali per la difesa del suolo sono state assegnate a Pezzolo Valle Uzzone per 999.000 euro, a Sanfront per 980.000 euro e a Cherasco per 860.000 euro. Infine, il Comune di Niella Belbo beneficerà di 570.000 euro per la messa in sicurezza del centro abitato.



Bergesio conclude: “La mia riconoscenza va al Governo e al Ministro dell’Interno Piantedosi, per l’attenzione riservata a questa problematica e al nostro territorio. Ora la sfida passa alla fase operativa: i Comuni beneficiari dovranno aggiudicare i lavori entro tempi certi, per trasformare rapidamente questi fondi in cantieri e sicurezza per i cittadini”.