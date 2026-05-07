VOLLEY B1F / Mondovì all'ultimo ballo stagionale: ingresso gratuito per la sfida con Volpiano

Volge al termine la stagione della Serie B1 femminile di pallavolo e con essa quella di Mondovì Volley, impegnata nell’ultima sfida casalinga e stagionale.

Sabato 9 maggio alle 16 (nuovamente per la contemporaneità su tutti i campi), il Palamanera accende le sue luci ancora una volta, con il “Puma” che accoglie la Vol-Ley Academy Volpiano. Già retrocessa da alcune giornate, la formazione giallonera rappresenta un ostacolo da affrontare con la dovuta attenzione per la sua volontà di concludere al meglio possibile una stagione complicata.

La sfida di andata è indicativa di come le insidie non manchino anche nell’ultimo turno: sotto di due set, la compagine monregalese dovette mettere in scena una rimonta importante per arrivare al successo al tie-break e ai due punti.

Mondovì Volley arriva in ogni caso in un ottimo momento, reduce da quattro vittorie consecutive che hanno permesso di raggiungere l’ultimo obiettivo stagionale, il quinto posto in classifica ai danni di Palau. Avanti di due lunghezze sulla compagine sarda e con due vittorie in più, alle rossoblu serve un solo punto per concludere l’annata davanti, ma questo è solo un riscontro parziale: sono necessari i tre punti per migliorare la classifica avulsa che comprende tutti e quattro i gironi della B1, per scalare ancora qualche scalino in vista delle decisioni federali del post campionato.

Per arrivare a quest’ultimo tassello e per salutare al meglio la squadra, ormai al “rompete le righe”, la società monregalese offre l’ingresso gratuito a tutti i tifosi, con la possibilità di ritirare il biglietto omaggio direttamente alle casse dalle ore 15: un segno di ringraziamento per tutti i sostenitori e di apprezzamento verso quanto messo in campo dalle ragazze.

A presentare quest’ultimo impegno è la schiacciatrice Elisa Bole: “Sabato sarà una gara importante, l'ultima di campionato e la giocheremo in casa. L'avversario non è da sottovalutare assolutamente: affronteremo la partita di sabato come ogni partita, cercando di dare il meglio di noi fino alla fine e di salutare al meglio il nostro pubblico.”

La giornata avrà avvio alle 15.00 con il warmup DJ set di Molinoir, presenza indispensabile per dare la scintilla al Palamanera.

La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv, con registrazione necessaria.