Cammino e benessere nei Comuni di Octavia: al via i gruppi gratuiti di Fitwalking

Prendono il via nei Comuni dell’associazione Octavia i gruppi di cammino gratuiti promossi nell’ambito del progetto “Salute e Comunità – Percorsi integrati per l’adozione di abitudini consapevoli”, realizzato da Octavia con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il patrocinio dell’Asl Cn1 e la collaborazione delle Pro Loco del territorio, con il supporto gestionale di Map Italia srl/Fitwalking.

L’iniziativa punta a promuovere il movimento e uno stile di vita attivo attraverso appuntamenti settimanali di cammino, aperti a tutte le comunità e completamente gratuiti.

Le attività hanno preso il via nel mese di maggio e proseguiranno con cadenza settimanale fino alla pausa estiva, per poi riprendere nei mesi successivi con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile per il territorio.

I gruppi saranno guidati da walking leader appositamente formati da Giorgio Damilano e Maurizio Damilano, ideatori della disciplina del Fitwalking.

Questo il calendario degli appuntamenti nei vari Comuni del territorio: Cavallermaggiore, ritrovo in piazza Santa Maria il giovedì dalle 15 alle 16; Manta, ritrovo presso la sede dell’Associazione Amici di Manta in piazza del Popolo il venerdì dalle 18 alle 19; Murello, ritrovo davanti al Comune il giovedì dalle 20 alle 21; Revello, ritrovo davanti al Comune il martedì dalle 18 alle 19; Scarnafigi, ritrovo in piazza Vittorio Emanuele il giovedì dalle 18,30 alle 19,30; Torre San Giorgio, ritrovo in piazza Cravero il lunedì dalle 19,15 alle 20,15; Villafalletto, ritrovo davanti al Comune il giovedì dalle 18 alle 19; Vottignasco, ritrovo in piazza Marconi il giovedì dalle 20 alle 21.

Le persone interessate potranno presentarsi direttamente al punto di ritrovo nel giorno previsto nel Comune di interesse oppure richiedere maggiori informazioni telefonicamente o via WhatsApp al numero 0175-248132.

Fondata nel 2016, l’associazione Octavia riunisce 17 Comuni della pianura cuneese in una rete impegnata nella promozione dello sviluppo locale, della qualità della vita e del benessere delle comunità.

Tra Monviso e Po, Octavia valorizza il territorio attraverso progetti che integrano cultura, ambiente e attività all’aria aperta, promuovendo stili di vita sani e occasioni di socialità diffusa.