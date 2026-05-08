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Attualità | 08 maggio 2026, 15:59

Volontari del Soccorso di Clavesana: Maurizio Arnaldi confermato presidente

Rinnovato il direttivo in carica per il prossimo triennio. Tra i progetti futuri l’ampliamento della sede

Volontari del Soccorso di Clavesana: Maurizio Arnaldi confermato presidente

Sarà ancora Maurizio Arnaldi a guidare il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana per il prossimo triennio. 

Carrucese, classe 1970, Arnaldi è stato confermato presidente dell’associazione, giungendo così al terzo mandato consecutivo. 

In passato, aveva già ricoperto la stessa carica alla guida del sodalizio nato dall’unione degli storici gruppi di Farigliano, Piozzo e Carrù.

Contestualmente è stato rinnovato anche il Consiglio direttivo. Paolo Badino ricoprirà il ruolo di vicepresidente, mentre Fiorenzo Torta assumerà l’incarico di segretario-tesoriere. 

Completano il direttivo i consiglieri Adriano Cardone, Cristina Mulassano, Valter Masante e Pier Luca Massano.

«Ringrazio tutto il Consiglio uscente, in particolare Daniele Calandri che per anni si è occupato della segreteria. Un grazie va anche a tutti i volontari e ai dipendenti per l’impegno e lo spirito di servizio dimostrati quotidianamente».

Tra gli obiettivi del nuovo mandato figura il completamento dell’acquisto del capannone ex Poligram, situato alle spalle della sede di corso Vittorio Olcese a Clavesana

"Come emerge dal bilancio economico – spiega Arnaldi – il Gruppo continua a crescere. Il nuovo immobile ci consentirà di ampliare gli spazi destinando il capannone a rimessa per i mezzi e a magazzino".

L’associazione invita inoltre chi desiderasse dedicare parte del proprio tempo al volontariato a contattare il Gruppo attraverso il sito oppure telefonando allo 0173/750880.

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