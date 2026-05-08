CALCIO ECCELLENZA / È tempo di playoff: Cuneo-Albese vale un posto nella finale con il Fossano

Si entra nella fase clou della stagione e, terminato il campionato di Eccellenza, iniziano i playoff promozione per la Serie D. Si parte domenica 10 maggio con la semifinale del girone B tra AC Cuneo 1905 e Albese 1917. Il match andrà in scena allo stadio “Fratelli Paschiero” con fischio d’inizio alle ore 17:00.

Il Cuneo ha concluso la “regular season” in terza posizione con 60 punti, frutto di 17 vittorie, 9 pareggi e sole 4 sconfitte. I biancorossi hanno avuto un ottimo rendimento in trasferta con ben 34 punti (i primi in questa speciale graduatoria assieme all’Alessandria). Lo stesso discorso non lo si può però fare per le partite casalinghe: le “Aquile” hanno infatti faticato più del previsto al “Paschiero”, con 26 punti totalizzati e solamente sette successi. I padroni di casa possono contare sul secondo miglior attacco (73 reti segnate) e sulla miglior difesa del campionato (22 gol subiti in 30 incontri).

I cuneesi arrivano dal pareggio per 1-1 con l’Ovadese (rigore di Nacci), pari arrivato al termine di un match dominato dai biancorossi che però, complice la sfortuna, sono stati imprecisi nei pressi della porta avversaria.

Il tecnico Danilo Bianco, presumibilmente, scenderà in campo con il consueto 4-3-3, modulo che spesso cambia a partita in corso tramutandosi in 4-3-1-2 o 4-2-3-1. Tra le armi dei cuneesi c’è sicuramente la vastità della rosa, soprattutto nel reparto avanzato: in stagione si è più volte messo in mostra il terzetto Nacci-Gyimah-Caristo, con tutti e tre i calciatori che sono arrivati in doppia cifra in termini di reti. Chi non ha eccelso, almeno in termini realizzativi, è il centravanti Giuliano Regolanti che, complice un problema fisico, nelle ultime settimane ha trovato poco spazio: fondamentale sarà il suo pieno recupero e il suo apporto alla squadra, anche solo per uno spezzone di match.

L’Albese ha terminato il girone B di Eccellenza al quarto posto con 56 punti, frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I langaroli sono riusciti a ottenere lo stesso numero di punti in casa e in trasferta (28 e 28), dimostrandosi la vera rivelazione del campionato. I biancocelesti, quest’anno, hanno segnato 64 gol e ne hanno subiti 25, dati che hanno posto la compagine albese in quarta posizione in ambedue le classifiche.

I langaroli arrivano dalla sconfitta di misura per 1-2 sul campo del San Domenico Savio Asti: Paolin e Ottone hanno risposto all’iniziale vantaggio del giovane Lazzarin.

L’allenatore Giancarlo Rosso schiererà verosimilmente il classico 4-3-3. Il tecnico biancoceleste si affiderà ancora una volta alla solidità di capitan Russo tra i pali, a centrocampo importante sarà la fantasia di Redi, accompagnata dalla gioventù di Burnescu e Lazzarin. In attacco spazio alla coppia Ennasry – Gomez, autori di un’ottima annata arricchita rispettivamente da 14 e 13 reti.

In stagione le due formazioni si sono divise la posta in palio: all’andata si giocò al “Paschiero” dove gli albesi rifilarono un perentorio 0-4 ai padroni di casa, grazie alla doppietta di Gomez accompagnata dalle reti di Ennasry e Vespa. Al ritorno, giocato al “Coppino” lo scorso 15 marzo, i biancorossi si sono imposti per 0-1 con il sigillo del giovane Ghibaudo che ha deciso un incontro alquanto tirato.

Dunque, si preannuncia una sfida molto equilibrata e aperta ad ogni risultato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti i supplementari, mentre non ci saranno calci di rigore. Quindi, se l’esito fosse ancora incerto al termine dei 120 minuti, a passare il turno sarebbe il Cuneo, in virtù del miglior posizionamento in graduatoria.

Ad attendere la vincente di Cuneo-Albese c’è già il Fossano che, a causa dell’ampio distacco tra seconda e quinta in classifica, non dovrà giocare la semifinale con la Giovanile Centallo ed è già automaticamente qualificato per la finale del girone B. L’ultimo atto è previsto per domenica 17 maggio allo stadio “Angelo Pochissimo” di Fossano, mentre la fase playoff nazionale inizierà sette giorni più tardi con l’andata della semifinale che è prevista per domenica 24 maggio.