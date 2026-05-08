Scacco Matto: la mobilità sostenibile si gioca in piazza domani 9 maggio a Cuneo

Piazza Galimberti diventa il cuore della mobilità del futuro con Scacco Matto, evento organizzato da Automobili TARGA e dedicato alla mobilità sostenibile, che trasforma la città in uno spazio di incontro, scoperta e divertimento per tutte le età. Dalle 9.00 alle 19.00, la piazza si animerà con un’esperienza immersiva pensata per avvicinare il pubblico al mondo dell’auto elettrica in modo semplice, diretto e coinvolgente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più accessibile e comprensibile, superando dubbi e diffidenze attraverso il contatto diretto con i veicoli, i professionisti del settore e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Il cuore dell’evento sarà Piazza Galimberti, trasformata per l’occasione in uno spazio espositivo, informativo e interattivo.

Sarà possibile visionare le auto elettriche e ibride esposte, modelli dei brand Kia, Hyundai e Geely. Saranno a disposizione di tutti i consulenti di Automobili TARGA, esperti di mobilità elettrica, che forniranno le informazioni su vari argomenti: ricarica e infrastrutture, autonomia dei veicoli elettrici, incentivi e opportunità di acquisto e qualunque curiosità sul mondo delle EV. Inoltre, sarà possibile effettuare test drive sulle oltre 10 auto in esposizione.

PRENOTA PRIMA DI TUTTI IL TUO TEST DRIVE https://automobilitarga.it/scacco-matto-9-maggio/

Scacco Matto non è solo un momento informativo, ma un’esperienza pensata per coinvolgere tutti, giocare e divertirsi. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Alba Scacchi, bambini, ragazzi e famiglie potranno cimentarsi nel gioco degli scacchi con la scacchiera gigante appositamente installata in piazza Galimberti.

Ci saranno tornei lampo, lezioni di logica e strategia e gioco libero, con momenti di intrattenimento. Un approccio che unisce divertimento ed educazione, consulenza e divulgazione.

Scacco Matto rappresenta un’opportunità unica per cittadini e appassionati per divertirsi in modo diverso, ma anche per conoscere finalmente tutte quelle informazioni e curiosità sul mondo della mobilità elettrica di cui poco si parla.

Automobili TARGA vi aspetta sabato 9 maggio in Piazza Galimberti a Cuneo, dalle 9.00 alle 19.00. La mobilità sostenibile si gioca in piazza: la mossa vincente è partecipare.

Partner dell’evento: Energia Pulita - Per un mondo migliore

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