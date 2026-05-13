Cariche rinnovate per il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero

Si sono svolte lunedì 11 maggio ad Alba, presso le sale dell’Associazione Commercianti Albesi, le assemblee ordinarie del Consorzio Turistico e del Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero.

Le due realtà, unite nella progettualità e nella promozione con il brand "Langhe Experience", hanno convocato le rispettive assemblee per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2025, l’approvazione del bilancio preventivo 2026 e il rinnovo delle cariche sociali.

A seguire, i partecipanti si sono riuniti per il resoconto delle attività 2025 e la presentazione del programma 2026: un momento condiviso di confronto, dialogo e visione per il futuro dell’accoglienza e della promozione turistica del territorio, durante il quale il direttore dell’Aca Fabrizio Pace ha ripercorso le tappe cruciali dello sviluppo del comparto, dagli esordi nei primi anni ’90 all’affermazione odierna.

[L'intervento del direttore Aca Fabrizio Pace]

Per il Consorzio Piccole Strutture Ricettive Langhe Monferrato Roero – realtà che dal 2003 riunisce una selezione di operatori turistici e rappresentanti delle piccole strutture extra alberghiere del territorio – è stata riconfermata Presidente Raffaella Pittatore (nella foto sotto) dell’Agriturismo Il Gioco dell’Oca di Barolo, al suo secondo mandato per il triennio 2026-2029.

[Raffaella Pittatore]

Per il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero – fondato nel 1992 e composto da selezionati albergatori, ristoratori e operatori turistici delle colline Unesco – è stato nominato il nuovo presidente Bruno Viberti, contitolare dell’Hotel Corte Gondina di La Morra, che raccoglie il testimone della storica presidenza di Ferruccio Ribezzo, alla guida del Consorzio negli ultimi quindici anni.

[Da sinistra Viberti e Ribezzo]

A Ribezzo va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto insieme al Consorzio e al team Langhe Experience in questi anni. Tra i progetti più significativi portati avanti durante il suo mandato: l’ideazione del “Barolo Express” in occasione di Expo Milano 2015, la collaborazione nell’organizzazione di grandi eventi come Grandi Langhe e BITEG, oltre alle numerose attività e campagne promozionali nate dal dialogo costante con gli ospiti, i tour operator internazionali e i rappresentanti delle strutture del territorio.

A presentare le attività 2026 è stato il team Langhe Experience. In particolare la Marketing Manager Chiara Bergadano e la Sales & Project Manager Daniela Ferrero hanno illustrato una visione progettuale orientata alla generazione di domanda qualificata, allo sviluppo del prodotto turistico e delle professionalità degli operatori del network, oltre che al rafforzamento del brand Langhe Experience. Le Assemblee si sono concluse con un clima di collaborazione e partecipazione, confermando la volontà comune di continuare a lavorare insieme per valorizzare le colline di Langhe Monferrato Roero e consolidarne il posizionamento turistico a livello nazionale e internazionale.

Dagli operatori associati alle due realtà sono arrivati "congratulazioni e auguri buon lavoro ai presidenti Bruno Viberti e Raffaella Pittatore: i prossimi tre anni vedranno ancora una volta il gioco di squadra, la progettualità condivisa e la regia comune come elementi centrali per lo sviluppo turistico del territorio".