BTM verso l'Assemblea 2026: oltre i numeri, il bilancio dell'impegno sociale sul territorio

Sabato 16 maggio, in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola, si svolgerà l’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso. L’incontro è finalizzato all’approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e alla definizione delle linee programmatiche per l'anno in corso. Con una base sociale che conta oltre 10.500 Soci e Socie, l’appuntamento rappresenta un momento di verifica dell’attività svolta sul territorio e del consolidamento dei progetti legati all’inclusività e al sostegno delle realtà locali.

L’intervista al presidente di BTM Alberto Osenda

Presidente Osenda, oltre ai dati finanziari, i risultati del 2025 evidenziano una serie di interventi nel sociale. Qual è il consuntivo di queste attività?

"Riteniamo che l'operato di una banca di credito cooperativo debba essere valutato anche per la sua capacità di generare valore condiviso. Nel 2025 abbiamo sostenuto 300 associazioni del territorio con erogazioni per 560 mila euro. Questo impegno ha portato a un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro nell'ultimo quinquennio."

In quali ambiti si sono concentrati i principali stanziamenti?

"I pilastri della nostra attività extra-bancaria sono stati lo sport e l’aggregazione, con 295 mila euro destinati a 145 realtà, e il comparto cultura e formazione, a cui sono stati erogati 112 mila euro per 55 enti. L’obiettivo è contribuire alla sostenibilità delle comunità locali partendo dai giovani e dal sapere."

Si parla molto di inclusività e parametri ESG. Come vengono declinati concretamente nell'operatività della banca?

"Cerchiamo di tradurre questi principi in azioni gestionali. Supportiamo progetti come i Salsasio Angels, che favorisce l’integrazione sportiva di ragazzi con disabilità nel calcio, o l'iniziativa di Casa Cavassa a Carmagnola, un bar che offre inserimento lavorativo ai ragazzi dell'associazione Angeli di Ninfa. Abbiamo inoltre sostenuto il centro Raggio di Sole di Nichelino per l'assistenza alle famiglie con figli autistici."

L’inclusività tocca anche la rete fisica e digitale dell’istituto?

"Sì, tutte le nostre 21 filiali sono attualmente accessibili. Parallelamente, abbiamo reso il nuovo sito internet certificato per l’accessibilità digitale e collaboriamo con l'associazione TQ Braille per rendere le comunicazioni fruibili anche ai soci ipovedenti."

Note Organizzative per i Soci