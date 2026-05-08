Viaggiare con gli animali domestici in Europa: come orientarsi tra le nuove norme e garantire il benessere degli animali

L'estate è alle porte e molti italiani non vedono l'ora di mettersi in viaggio con i propri amici a quattro zampe; per questo è fondamentale prepararsi con cura e conoscere le nuove norme UE in materia di viaggi. Con quasi l '80% degli europei che quest'anno dovrebbe andare in vacanza estiva e l'Italia che vanta una delle più grandi popolazioni di animali domestici in Europa, i viaggi con gli animali stanno rapidamente diventando parte integrante dei programmi di vacanza.

Sono in arrivo importanti cambiamenti normativi: dal 1° ottobre 2026, le vaccinazioni antirabbiche e i test anticorpali saranno obbligatori per ogni animale domestico che attraversa i confini dell'UE, compresa l'Italia, e dal 1° gennaio 2028 il passaporto europeo per animali da compagnia diventerà obbligatorio per tutti gli animali che viaggiano all'interno dell'UE o dall'Irlanda del Nord.

Per aiutarvi a orientarvi tra questi cambiamenti e in vista delle vacanze estive, abbiamo parlato con Ceva Salute Animale , leader mondiale nella salute animale e nel comportamento degli animali da compagnia, che ha condiviso alcuni consigli degli esperti affinché voi e il vostro animale possiate viaggiare in tutta tranquillità quest'estate e in futuro. La dott.ssa Sarah Endersby BVetMed (Hons) MRCVS, Responsabile Tecnico Globale per il Comportamento presso Ceva, sottolinea l'importanza di pianificare in anticipo.

“Viaggiare con il proprio animale domestico è molto gratificante, ma richiede anche una preparazione attenta e tempestiva”, spiega la dott.ssa Endersby. “Prepararsi in anticipo non significa solo effettuare controlli sanitari e sbrigare le pratiche burocratiche; significa anche comprendere le nuove norme UE sui viaggi con animali domestici, organizzare condizioni di viaggio confortevoli e anticipare le esigenze del proprio animale durante il viaggio e una volta giunti a destinazione”.

Consiglia di suddividere la preparazione in tre fasi principali: la pianificazione del viaggio, la gestione del viaggio stesso e la sistemazione all’arrivo a destinazione.

1. Organizzare il viaggio

Una visita veterinaria tempestiva è fondamentale per assicurarsi che tutte le vaccinazioni siano in regola, soprattutto alla luce dei recenti aggiornamenti alla normativa UE. “Il veterinario è la fonte migliore di informazioni sui requisiti di ingresso e sulle norme di vaccinazione per la vostra destinazione, oltre a fornirvi consigli sulla protezione antiparassitaria adeguata, che dovrebbe essere personalizzata in base alla regione in cui vi recate e potrebbe differire da quella necessaria a casa”, spiega la dottoressa Endersby, “Assicuratevi che il microchip del vostro animale domestico sia registrato con i dati di contatto aggiornati e valutate l'aggiunta di una medaglietta di identificazione secondaria con le informazioni di contatto per le vacanze, per una maggiore sicurezza.”

Preparare un kit di pronto soccorso dedicato agli animali domestici può aiutare a gestire eventuali problemi di salute imprevisti. Gli elementi essenziali includono un estrattore per zecche, protezione solare per cani a pelo corto e i farmaci necessari; e data la complessità dei viaggi, si raccomanda anche un'assicurazione sanitaria per animali domestici per i viaggi all'estero.

È consigliabile confermare in anticipo l’organizzazione del viaggio, poiché le compagnie aeree, i treni e altri fornitori di servizi di trasporto hanno politiche diverse riguardo agli animali domestici. “Assicuratevi di scegliere una sistemazione che accetti animali domestici e disponga di spazi esterni sicuri. Inoltre, bisogna tener presente che alcuni parchi e spiagge potrebbero imporre restrizioni stagionali ai cani, quindi è consigliabile verificare le norme locali prima di partire”, osserva la dott.ssa Endersby.

2. Durante il viaggio

“Il comfort del vostro animale domestico durante il viaggio influisce notevolmente sul suo benessere”, afferma la dott.ssa Endersby. “Evitate di dargli da mangiare subito prima della partenza per ridurre il rischio di mal d’auto. Assicuratevi che la temperatura sia regolata e mantenete il vostro animale ben idratato per tutta la durata del viaggio”.

Se viaggiate in auto, per motivi di sicurezza è essenziale utilizzare un trasportino o una gabbia dotati di imbracatura di sicurezza sul sedile posteriore. I proprietari che percorrono lunghe distanze dovrebbero pianificare soste regolari per consentire agli animali di fare esercizio fisico, idratarsi e sentirsi a proprio agio. Giocattoli calmanti o snack a lunga durata possono aiutare ad alleviare lo stress. E ricordate: le nuove normative UE limitano inoltre a cinque il numero di animali per veicolo, una disposizione pensata per migliorare la sicurezza e il comfort.

3. Giunti a destinazione

All’arrivo, la pazienza è fondamentale. “Concedete al vostro animale il tempo necessario per ambientarsi ed esplorare con calma il nuovo ambiente”, consiglia la dottoressa Endersby. Creare uno spazio tranquillo con la cuccia e gli oggetti a lui familiari può alleviare lo stress causato dalla trasferta.

Mantenere i normali orari dei pasti, adattare le routine di esercizio fisico al clima e garantire periodi di riposo aiuta gli animali a riprendersi dallo stress del viaggio. “Incoraggio sempre i proprietari di animali domestici a verificare l’ubicazione e i recapiti della clinica veterinaria più vicina, per stare tranquilli in caso di emergenze”.

Per i viaggiatori italiani, è ora di iniziare a pianificare. Con la giusta preparazione, la vostra vacanza estiva con il vostro animale domestico sarà sicura e piacevole. Tenetevi informati, mettete in ordine i documenti e che l’avventura abbia inizio.











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