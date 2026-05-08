I Saggi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba: cinque serate dedicate al talento e alla musica

A conclusione dell’anno scolastico, gli allievi del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” di Alba si esibiranno nei saggi. Dal 14 maggio al 16 giugno, cinque serate dedicate al talento e alla musica di vario repertorio e genere.

Giovedì 14 e martedì 19 maggio alle ore 20:45, oltre al Coro Giovanile, si alterneranno sul palco della sala Beppe Fenoglio allievi solisti e formazioni da camera delle classi di flauto, clarinetto, chitarra, violino e pianoforte.

Gli altri appuntamenti in calendario saranno invece alle porte dell’estate con tre serate che completeranno il ventaglio dell’offerta formativa dell’Istituto.

Martedì 9 giugno alle ore 21:00 nella suggestiva Chiesa di San Domenico, l’appuntamento vedrà protagonisti il Coro Giovanile e l’Alba Filarmonica Orchestra.

La Sala Fenoglio, mercoledì 10 giugno alle ore 20:45, accoglierà invece la numerosa classe di Canto Lirico, che si esibirà in un’ampia panoramica di arie ed estratti d’opera del repertorio lirico.

Martedì 16 giugno, con la “Maratona Band”, Il palco della sala Fenoglio vedrà infine protagonista la Musica Moderna. A partire dalle ore 18:00 ascolteremo una festosa carrellata delle classi di batteria, chitarra elettrica, basso, canto moderno e piano jazz. Dalle ore 21:00 in poi, si esibiranno invece le formazioni d’insieme.

Anche quest’anno verrà confermata la collaborazione ormai ventennale con l’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, scuola appartenente alla Rete di Formazione del Conservatorio di Alessandria, con la partecipazione di allievi delle due scuole alle reciproche manifestazioni dei saggi finali.

Ingresso libero.

Info: istitutomusicale@comune.alba.cn.it 0173 292477

www.visitalba.eu www.comune.alba.cn.it