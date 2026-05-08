QuintEssenza a Savigliano: le erbe officinali tra botanica e cucina

La vocazione botanica di Savigliano

Domenica 17 maggio il centro di Savigliano ospiterà QuintEssenza, rassegna dedicata a erbe, spezie e vivaismo. La manifestazione si inserisce in un contesto cittadino già orientato alla materia: Savigliano è infatti sede del corso di laurea in Tecniche Erboristiche dell’Università di Torino. Questo legame tra città e studio delle piante qualifica l'evento come un importante momento di divulgazione. La giornata accoglie produttori e specialisti impegnati nel raccontare la filiera vegetale attraverso esposizioni e incontri aperti al pubblico.



Il vegetale protagonista in cucina

Le erbe aromatiche e le spezie sono oggi centrali nella cucina di casa e dei ristoranti, superando il ruolo di semplici condimenti. La tendenza attuale punta sulla ricchezza dei profumi delle piante per esaltare i sapori in modo naturale, permettendo di usare meno grassi e sale. Questo ritorno ai sapori dell'orto riflette un’attenzione crescente verso i prodotti di stagione e le varietà locali. Le erbe diventano così strumenti per dare un tocco personale a ogni piatto, trasformando la cucina in un luogo di benessere e riscoperta delle tradizioni.



Incontri e percorsi sensoriali

Il programma prevede sessioni dedicate alla scoperta delle materie prime attraverso i sensi. Presso il chiostro di San Pietro si viaggia tra i sapori della cucina indiana e i rimedi naturali legati al mondo vegetale. Di particolare interesse anche il laboratorio sul Basilico Re di Pietra, nel quale i partecipanti potranno annusare e pestare le foglie nei mortai per creare il proprio mix profumato. Questi appuntamenti offrono spunti pratici su come utilizzare fiori e piante aromatiche nella vita di tutti i giorni, dalla tavola alla cura della persona.



Le erbe tra teatro e fiaba

La conoscenza delle piante verrà raccontata anche attraverso il teatro per coinvolgere le famiglie e i più piccoli. In Piazza Turletti, lo spettacolo L’Orto di Giacomina rileggerà le Fiabe italiane di Italo Calvino, utilizzando personaggi come Rosmarina e Prezzemolina per svelare il legame tra natura e racconti popolari. Questa unione tra storie e piante completa il programma della giornata, trasformando le nozioni sulle erbe in un’esperienza divertente che unisce memoria, gioco e curiosità verso il mondo verde.





Informazioni: www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/quintessenza/#info