VOLLEY A1F / Volto nuovo in posto quattro per Cuneo: ecco la greca Elena Baka

Altro colpo per Cuneo Granda Volley: Elena Baka giocherà con le Gatte nella prossima stagione. La schiacciatrice greca classe 2001 arriva in Italia per stupire, portando con sé qualità in seconda linea e varietà in attacco.



Elena inizia il suo percorso tra le grandi con l’Aris, prima del trasferimento negli Stati Uniti. Qui veste prima la maglia del Saint Mary's College e successivamente quella della Kansas State University.



Il ritorno in Europa la porta nei massimi campionati svizzero e francese, dove continua ad affinare le proprie qualità. Parallelamente conquista un posto stabile nella nazionale greca, con cui prende parte all’Europeo 2023, al Mondiale 2025 e vince la Golden Cup 2025.



Quindi Elena torna in patria ripartendo dal PAOK, con cui viene premiata come miglior schiacciatrice della Coppa di Grecia 2023-24. La stagione successiva le apre le porte della Polonia, dove si mette in mostra con il Metalkas Pałac Bydgoszcz, prima del ritorno al PAOK nell’ultima parte dell’annata.

"Non vedo l'ora di iniziare a Cuneo - ha raccontato Elena Baka - Il campionato italiano è l'obiettivo di ogni atleta e sono molto felice dell'opportunità. Sono emozionata per l'arrivo in Italia, per l'inizio della prossima stagione, in cui darò il massimo".



"Crediamo che una giocatrice come Elena Baka possa essere interessante - hanno commentato i co-presidenti Bianco e Manini - Ha delle qualità che si riveleranno importanti nel cammino in stagione e siamo fiduciosi per il suo inserimento".