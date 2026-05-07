 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 07 maggio 2026, 11:38

Lutto in casa Cuneo Volley: è morto Ezio Da Roit, padre del dirigente Dario

Aveva compiuto 88 anni lo scorso 1° maggio. Il cordoglio della società biancoblù e della redazione sportiva di Targatocn.it

Il signor Ezio Da Roit con il figlio Dario in occasione dell'87° compleanno

Il signor Ezio Da Roit con il figlio Dario in occasione dell'87° compleanno

Lutto in casa Cuneo Volley. È venuto a mancare improvvisamente nella notte Ezio Da Roit, padre di Dario Da Roit, ex giocatore e dirigente entrato ormai da un paio di stagioni nella società biancoblù.

All’interno del club cuneese, Dario Da Roit ricopre un ruolo operativo di primo piano, occupandosi della direzione operativa del palazzetto dello sport di Cuneo e dei rapporti con il Comune, oltre al supporto dell’area marketing e commerciale della società, con particolare attenzione alle attività legate alla prima squadra e al Sitting Volley.

Il signor Ezio Da Roit aveva compiuto 88 anni lo scorso 1° maggio.

A Dario Da Roit e a tutta la famiglia, così come alla società Cuneo Volley, giungano le più sentite condoglianze dell’editore di More News Enrico Anghilante, della direttrice Barbara Pasqua e di tutta la redazione sportiva di Targatocn.it.


 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium