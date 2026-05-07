Lutto in casa Cuneo Volley: è morto Ezio Da Roit, padre del dirigente Dario

Lutto in casa Cuneo Volley. È venuto a mancare improvvisamente nella notte Ezio Da Roit, padre di Dario Da Roit, ex giocatore e dirigente entrato ormai da un paio di stagioni nella società biancoblù.



All’interno del club cuneese, Dario Da Roit ricopre un ruolo operativo di primo piano, occupandosi della direzione operativa del palazzetto dello sport di Cuneo e dei rapporti con il Comune, oltre al supporto dell’area marketing e commerciale della società, con particolare attenzione alle attività legate alla prima squadra e al Sitting Volley.

Il signor Ezio Da Roit aveva compiuto 88 anni lo scorso 1° maggio.

A Dario Da Roit e a tutta la famiglia, così come alla società Cuneo Volley, giungano le più sentite condoglianze dell’editore di More News Enrico Anghilante, della direttrice Barbara Pasqua e di tutta la redazione sportiva di Targatocn.it .



