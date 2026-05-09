Ghisolfi a Mediaset, gli Oscar delle Banche vengono con il TG

Il Banchiere scrittore, nel proprio ruolo di Direttore responsabile del magazine organizzatore Banca Finanza, ha preordinato, nel salone degli onori del Grand hotel Principi di Piemonte, la cerimonia degli Oscar delle Banche, svoltasi giovedì alla presenza del Presidente dell'Abi Antonio Patuelli, destinatario di uno speciale Premio al Merito, e di alcuni mass media a diffusione non solo nazionale, a partire da TG Com 24.

Nell'intervista realizzata, per conto di Mediaset, da Vincenzo Camporeale, il Professor Ghisolfi ha ribadito l'importanza dei riconoscimenti assegnati nell'ambito della giornata del 7 maggio e finalizzati a mettere in primo piano il ruolo non soltanto strettamente economico ma altresì di stabilità industriale, finanziaria e sociale, svolto dagli Istituti di credito di varia struttura dimensionale e giuridica. Le Banche, in rapporto con le altre Istituzioni pubblico private, hanno dimostrato, fin dallo shock pandemico di 6 anni fa, di adempiere a una funzione di presidio dei principali indicatori produttivi e territoriali, armonizzando la stessa con i rigorosi vincoli di carattere patrimoniale e organizzativo imposti dalle regolamentazioni europee

Un ringraziamento speciale, oltre che allo stesso Camporeale, è stato indirizzato a Ivano Tonoli ed Erminio Brambilla, dirigenti apicali della Confederazione datoriale e sindacale Confedes Fede e della piattaforma cripto monetaria Urano Ecosystem, e all'amministratore di Italian Network Roberto Laera, che nel pomeriggio sempre del 7 maggio, nel medesimo aulico Grand hotel, hanno realizzato il convegno di presentazione dei nuovi strumenti di finanza digitale innovativa collegati alla finanziabilità e allo sviluppo dei tre Parchi industriali e tecnologici di Lezha, Tirana e Durazzo nella Repubblica d'Albania.

Ma le dirette multimediali non finiscono qui: lunedì 11 dicembre - nel Comune di Alba in località Mussotto sinistra Tanaro -, debutteranno, davanti a una platea di scolaresche sia in presenza che in modalità remota, i "Primi Passi verso l'economia", il best seller numero otto con cui il Professor Ghisolfi consolida il proprio ruolo di "cattedra itinerante" nel campo della inclusione e dell'educazione finanziaria, nel dialogo con gli studenti della Scuola media "Giulio Parusso" e in contestuale trasmissione sul canale YouTube e sul sito internet dell'associazione culturale a quest'ultimo intitolata. L'occasione è una lectio speciale di Ghisolfi fra le 11 e le 12.

Uno speciale attestato di duplice gratitudine viene indirizzato all'Avvocato Roberto Ponzio, stimato Giurista e divulgatore albese, organizzatore dell'evento nel ruolo di Presidente dell'associazione culturale Parusso, e al Sindaco di Alba Alberto Gatto, in carica dal 2024: entrambi porteranno altrettanti accorati saluti istituzionali, per quello che costituisce un vero e proprio "esordio nazionale" del debutto in forma scolastica del nuovo Manuale: in definitiva, una "Prima dei Primi".