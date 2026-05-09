Calderoni sferza il sindaco Paolo Giraudo: “La smetta di attaccare Cuneo, pensi piuttosto a Roccavione”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore,

mi ha colpito molto l’ennesima uscita di Paolo Giraudo, che per la seconda volta in pochi mesi sceglie di attaccare la città di Cuneo con argomentazioni che non vanno oltre il più trito repertorio della propaganda populista.

Siamo di fronte a una deriva comunicativa nella quale il sindaco di Roccavione sembra cercare uno spazio politico nel capoluogo, esercitando il ruolo di commentatore permanente del dibattito pubblico. Un atteggiamento che non aiuta il territorio e non contribuisce in alcun modo ad affrontare i problemi reali delle comunità amministrate.

Prima di impartire lezioni agli altri, il sindaco dovrebbe forse concentrarsi maggiormente sulle criticità del proprio Comune, come dimostrano anche i gravissimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno coinvolto Roccavione.

Vicende serie che richiedono attenzione e responsabilità istituzionale, e che nessun sindaco della zona si è azzardato a commentare, men che meno a imputare all’amministrazione di Roccavione.

Chi amministra un Comune ha il dovere di mettere al primo posto l’interesse dei cittadini, non la costruzione di un’avventura politica personale alimentata dai social network. Il ruolo di sindaco richiede equilibrio, rispetto delle istituzioni e senso di responsabilità.

Cuneo è una città che dialoga, collabora e costruisce relazioni positive con il territorio circostante. La leale collaborazione tra enti locali è un valore fondamentale: serve ad affrontare insieme i problemi, a ottenere risultati concreti e a rafforzare l’intera provincia.

Mauro Calderoni – consigliere regionale Pd