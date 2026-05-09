NUOTO ARTISTICO / Agli Assoluti Herbalife il primo acuto è di Busto

Il primo urrà allo Stadio del Nuoto di Cuneo è quello delle ragazze del Busto Nuoto che vincono la finale dell’acrobatico con 183.9501 punti, davanti a Banco BPM Rari Nantes Savona con 173.1889 e Sincro Seregno con 169.6031.

E’ la prima finale degli Assoluti Herbalife 2026.

La durata degli Acro è di circa tre minuti, la musica su cui nuotano le neo campionesse d’Italia, allenate da Stefania Speroni, Margherita Zucchi e Stefania Rossini, che con gli elementi ottengono 101.6501 punti e con l’impressione artistica 85.6000 (e solo tre punti di penalizzazione sincro). ll tema è la Salsa, la musica è Magalenha di Sergio Mendes. Piattaforma lunga e solidissima, buona la verticalità, belli i salti e livello notevole delle spinte. Le dieci etoile, avvolte di lustrini e paillettes e da costumi verde brillante, sono Irene Bocchini, Nicole Borrelli, Aurora Caldera, Elisa Farina, Melissa Magi, Beatrice Merlotti, Vittoria Luce Milanesi, Lucrezia Riganti, Giorgia Spiz e Sara Zanzarelli. Le vincitrici dello scorso anno del Montebelluna Nuoto chiudono al quinto posto con 165.2451 punti.

Premiano il presidente della FIN Piemonte e Valle d’Aosta Gianluca Albonico e la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.

Giorgia Spiz parla a nome delle compagne e si fa portavoce della loro grande emozione. "È una medaglia che cercavamo da tanto tempo e significa molto perché a livello assoluto questo gruppo non aveva vinto una medaglia d'oro prima. È una bellissima emozione. Dobbiamo ringraziare i nostri allenatori che ci hanno permesso di portare questa routine, interpretarla al meglio e poterci regalare questa gioia. Dobbiamo ringraziare tanto la nostra allenatrice Stefania Speroni che ci ha cresciute e ci ha permesso di arrivare al livello raggiunto, ma anche il nostro preparatore delle spinte Stefano: senza di lui probabilmente non saremmo riusciti a portare spinte così difficili. Nella competizione a squadre ci auguriamo il meglio e speriamo di poter dare e raggiungere il massimo".