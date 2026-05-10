A fuoco alloggio in via Galimberti a Savigliano: illesi i quattro occupanti

Squadre di vigili del fuoco da Saluzzo, Levaldigi, dal distaccamento volontari di Savigliano e dal comando provinciale di Cuneo – con un’autoscala e un carro autoprotettori – sono al lavoro dalle ore 21.20 di questa sera, domenica 10 maggio, per contenere l’incendio che ha intestato un appartamento al 1° piano di un edificio in via Duccio Galimberti a Savigliano.

Ignote al momento le cause del rogo, che non ha fortunatamente provocato feriti. Le quattro persone presenti all’interno dell’alloggio sono riuscite a uscire dall’edificio senza conseguenze.

Presenti sul posto anche i sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero, i Carabinieri della locale Compagnia e tecnici Enel