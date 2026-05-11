Fidapa Saluzzo lancia ai giovani il messaggio della gentilenzza

Parola chiave gentilezza: un messaggio lanciato dalla Fidapa Saluzzo per la realizzazione del "Il giardino della gentilezza" che ha coinvolto 13 studenti del liceo Soleri Bertoni ed ha visto l’epilogo in una premiazione pubblica, al Monastero della Stella, venerdì 8 maggio.

Gli allievi si sono cimentati nella progettualità di uno spazio verde, localizzato nel cortile dell’ex Caserma Musso, davanti al loro istituto scolastico, portando così a compimento il secondo progetto saluzzese realizzato nell’ambito del tema della "cultura del rispetto" promosso dalla Fidapa Nazionale, per il biennio 2023- 2025.

Il primo era dedicato al tema della cura e, due anni fa, aveva interessato il giardino dell’asilo San Giuseppe con la piantumazione di erbe aromatiche e il messaggio "del prendersi cura delle piantine" rivolto ai più piccoli, sensibilizzati e responsabilizzati allo scopo.

Il secondo progetto rivolto al liceo Soleri, si è declinato sul tema della gentilezza, "fondamentale nella cultura del rispetto, per il rispetto delle regole, della dignità, della persona, alla base di una sana e pacuifica convivenza e di una società migliore. Un rispetto globale: della persona, della natura e dell’universo che ci circonda - ha spiegato Bruna Chiotti referente della realizzazioe per la sezione saluzzese della Federazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne operanti nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

Il premiati: Elisabetta Giannuzzi, Giada Moro, Gabriele Egli, Rebecca Orsi , Veronica Barra , Giulia Fugiglando, Pietro Barbero, Cristian Zuin , Giulia Tamas,Alessio Luani , Viviana Hu Zhuowei, Veronica Scavino,Carola Zazzera hanno ricevuto una busta in denaro, grazie al contributo della Fondazione Cr Saluzzo, che ha abbracciato il progetto ed una carta da portare a casa, con i "semi della gentilezza", propositi da realizzare nella quotidianità, enucleati anche nella loro idea di spazio verde, in cui sono entrati, con il coinvolgimento emotivo, concetti di inclusione, socialità, comunità e l’importanza nella vita di essere gentili, tanto di più nell’epoca attuale.

Presenti alla consegna dei premi e dei messaggi propositivi per le nuove generaziooni, la presidente del Distretto Nord Ovest Stefania Chinellato, la past Silvia Moglia, le assessore Attilia Gullino e Fiammetta Rosso, Alessandra Tignoli nella doppia veste di presidente della Consulta Pari Opportunità e di dirigente del Solri Bertoni, il cui coro diretto da Enrico Miolano, ha creato la colonna sonora dell’evento.