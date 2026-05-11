Auto in fiamme nel centro di Santa Vittoria d'Alba, l’intervento dei vigili del fuoco evita il peggio tra le case

A Santa Vittoria d'Alba, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, un'auto in sosta è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

L'episodio si è verificato intorno alle 18. La vettura si trovava parcheggiata in una zona densamente circondata da case quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha iniziato a sprigionare un denso fumo nero, seguito rapidamente dalle fiamme. Ad accorgersi del pericolo sono stati alcuni passanti che, allarmati dalla scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Alba. Grazie al loro rapido intervento, il rogo è stato circoscritto unicamente al veicolo coinvolto e poi spento in sicurezza.

Nessuna abitazione è stata minacciata direttamente o danneggiata dalle fiamme. Non si registrano feriti o intossicati.