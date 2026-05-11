Ad Alba torna "Ma come ti vesti?", una giornata per la moda sostenibile nel Cortile della Maddalena

Nella giornata di sabato 16 maggio a partire dalle 14, nel Cortile della Maddalena ad Alba, avrà luogo Ma come ti vesti? - Cambio di stagione, una giornata intera dedicata alla moda sostenibile, dove si cercherà di sensibilizzare rispetto all’impatto ambientale, umano ed economico del settore moda ma soprattutto dove verranno promosse pratiche e modelli alternativi per una transizione giusta e sostenibile nel settore.

L’evento mira a coinvolgere attivamente la popolazione attraverso una pluralità di linguaggi e attività. Durante la giornata avranno luogo in Sala Riolfo momenti di dialogo con esperti di diverse pratiche alternative e sostenibili del settore moda.

Alle 15.30, avrà luogo il talk ‘Modelli di consumo circolare e creativi: vintage, second-hand, upcycling e baratto’ con Garage Sale e Baroneostu, due realtà torinesi che da anni si impegnano nel promuovere il consumo dell’usato, del vintage e della trasformazione creativa, per dare nuova vita a vestiti e nuovi proprietari agli oggetti.

Il secondo talk, alle 17.30, sarà in collaborazione con Circonomia, ‘Circolarità ed eco-progettazione per una filiera tessile responsabile’ avremo l’occasione di approfondire le possibilità di circolarità nella moda con Elena Ferrero di Atelier Riforma e parlare di come filiere sostenibili possono essere modelli per qualità e durabilità con Marco Bardelle, vice presidente di Slow Fiber.

Workshop e laboratori Sono previsti laboratori di upcycling e trasformazione tessile gestiti da Haute Couture Lab, alle 15.30 e 17.30, con prenotazione necessaria. Anche l’associazione Pons con il progetto Cuciamoci e Arkimja gestiranno laboratori di cucito e dimostrazioni di stampe e inchiostri naturali.

Parallelamente, dalle 14 in avanti, nel contesto del cortile si potranno trovare bancarelle di autoproduzioni, artigianato tessile e accessori, associazioni, istituti e laboratori dove con creatività vengono promosse pratiche alternative di produzione, consumo e smaltimento della moda. (Istituto Mucci di Bra sezione moda, Gira e Rigira, Progetto Emmaus, Girarmadio dei Piccoli, Telaio Solidale…)

Inoltre, sarà possibile scambiarsi vestiti in uno Swap Party gestito da Let’s Swap!, ricorrendo al baratto per un consumo fuori da logiche imposte dal modello imperante; per immaginare una maniera diversa e collaborativa di riuso, in un mondo che è già pieno di vestiti e in cui il modello lineare di Fast Fashion è ormai insostenibile.

“Ma come ti vesti? - Guida per un armadio responsabile.” è un progetto dell’associazione In.differenti che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sull’impatto che il settore della moda ha sull’ambiente e sui lavoratori, sottolineando le conseguenze delle nostre scelte quotidiane; e soprattutto indagando alternative possibili, per un armadio responsabile e una moda giusta e sostenibile.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SparkZ.