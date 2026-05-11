Adunata nazionale a Cuneo, il presidente Robaldo: “Siamo al fianco degli Alpini"

"Siamo davvero felici e daremo tutto il supporto possibile alla Sezione ANA di Cuneo per l’organizzazione dell’Adunata Nazionale. Il palazzo della Provincia ospiterà il lavoro del Comitato Organizzatore che qui avrà sede, sale e strumenti a disposizione.

Saremo al loro fianco così come lo saranno le Sezioni sorelle Ceva, Saluzzo e Mondovì (con quest’ultima che ospiterà il Raduno del Raggruppamento Nord Ovest nel 2028).

Il cuneese è la famiglia degli Alpini da sempre e sempre lo sarà: lo ha dimostrato ancora nell’estate 2025 quando, con una enorme mobilitazione, migliaia di cuneesi hanno donato al II Reggimento il materiale che i militari hanno poi portato con sé nella missione in Libano per alleviare le sofferenze di quella popolazione. E continua a dimostrarlo ogni giorno attraverso il volontariato e l’operatività di migliaia di Soci dell’ANA delle quattro Sezioni e delle decine di Gruppi disseminati in tutta la Granda.

Lavoreremo tutti affinché il capoluogo e tutta la provincia possano rivivere l’atmosfera e le emozioni del 2007 e, ovviamente, per viverne di ancora più grandi".

Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, a margine della notizia della candidatura di Cuneo come sede ospitante dell’Adunata Nazionale degli Alpini per il 2030.