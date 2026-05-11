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Eventi | 11 maggio 2026, 08:27

Monticello d’Alba, Elio Stona presenta il libro sulla storia e le storie del paese nel Novecento

Sabato 23 maggio alle 18 nella sala consiliare della Sita, un incontro dedicato alla memoria locale e al racconto del territorio

Monticello d’Alba, Elio Stona presenta il libro sulla storia e le storie del paese nel Novecento

Sabato 23 maggio alle ore 18, nella sala consiliare della Sita in località Monticello d’Alba (Villa), Elio Stona presenterà il volume “Monticello d’Alba. La sua storia e le sue storie nel XX secolo”.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per ripercorrere la storia del paese attraverso vicende, testimonianze e memorie che hanno segnato il Novecento, con un taglio che unisce ricerca, racconto e valorizzazione dell’identità locale.

L’iniziativa, promossa dallo stesso autore, si inserisce nel solco degli incontri dedicati alla conoscenza del territorio e alla conservazione della memoria collettiva, offrendo al pubblico la possibilità di approfondire un pezzo importante della storia di Monticello d’Alba.

L’ingresso è previsto per le 18, nella cornice della sala consiliare, dove il volume verrà presentato alla presenza del pubblico interessato.

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