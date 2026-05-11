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Eventi | 11 maggio 2026, 09:54

Saluzzo, Premio "Bella Ciao" 2026 ai Camalli del Porto di Genova e a Music for Peace Onlus

Il riconoscimento sarà consegnato venerdì 21 maggio al teatro Magda Olivero, per l'impegno politico umanitario verso Gaza. Ingresso libero. Musiche del gruppo Maz Vilander & Makadam Zena

La locandina del premio Bella Ciao 2026

La locandina del premio Bella Ciao 2026

Venerdì 22 maggio  alle 21 al Teatro Magda Olivero ( via Palazzo di città) l'Associazione Bella Ciao di Saluzzo consegnerà il Premio 2026 a i Camalli del Porto di Genova (CULMV “P. Batini”) e a Music for Peace Onlus, per il solido impegno e le azioni concrete a sostegno politico e umanitario del popolo e della Terra di Gaza. 

Sono previsti interventi musicali del gruppo Maz Vilander & Makadam Zena. Sarà  un momento di incontro, testimonianza e impegno civile. 

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Nel corso degli anni il  riconoscimento  dell'associazione  è andato fra gli altri, a Giorgio Diritti, Aldo Cazzullo, Francesco Guccini, Yo Yo Mundi, Giuliano Montaldo, Assemblea Teatro, Giovanni De Luna, Claudio e Paola Regeni in memoria di Giulio, Ezio Mauro, Maurizio Landini, Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema, Laura Cappon e Gianluca Costantini, nel 2023 a Chiara Colombini. Nel 2024 all’opera “Arrivederci, Berlinguer!” degli autori Michele Mellara, Alessandro Rossi, e Massimo Zamboni per la  musica dell’opera, nata da un’idea di Riccardo Costantini e Luca Ricciardi.

Da ultimo nel 2025 il riconooscimeto è stato consegnato a Marco De Paolis, autore di “Caccia ai nazisti” procuratore  che portato i colpevoli alla sbarra.

VB

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