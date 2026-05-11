Visita guidata all'Oasi Lipu di Viale Angeli a Cuneo

L’Auser Cuneo e Vallate organizza, per Mercoledì 20 Maggio 2026, una visita presso l’Oasi Lipu situata sul Viale degli Angeli 81 a Cuneo.

Si sarà guidati dai volontari della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), Associazione nata nel 1965 per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, e la promozione della cultura ecologica in Italia.

L’appuntamento è per le ore 10.00 presso l’Oasi della LIPU sul Viale degli Angeli n. 81 a Cuneo.

La partecipazione, aperta a tutti e gratuita, non necessita prenotazione. Tuttavia per ragioni logistiche e organizzative sarebbe cosa gradita un cenno di adesione contattando il 347 3902403 (Antonio, volontario Auser).

Si ricorda inoltre che l’Auser Provinciale Cuneo organizza, a Dogliani, la presentazione del libro “Pallina: gli animali da compagnia migliorano i rapporti umani?”. L’evento si svolgerà Venerdì 22 Maggio 2026 alle ore 18 in collaborazione con il Gruppo Culturale-Artistico “C’è Arte per te” e la Boutique Manuela B e nei locali della stessa Boutique in Piazza Umberto I n.6. Il ricavato dalla vendita del libro sarà in parte devoluto all’Auser Cuneo e Vallate per l’acquisto di un’automobile per l’accompagnamento di persone anziane e fragili.