Agricoltura: massima attenzione da parte del Governo Meloni

“L’attenzione rivolta dal Governo Meloni al mondo agricolo è senza precedenti. Gli investimenti record su nuove generazioni, innovazione, lotta alle contraffazioni e tutela del Made In Italy, restituiscono forza e dignità a chi produce qualità e valore per la Nazione”.

Così l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - componente della Commissione Agricoltura - commenta i risultati ottenuti per il comparto agricolo, settore trainante dell’economia italiana.

“Il governo Meloni - prosegue Ciaburro - ha puntato su un forte sostegno finanziario a questo importante settore, stanziando oltre 15 miliardi di euro in tre anni e ottenendo in Europa il rafforzamento dei fondi PAC (Politica Agricola Comune) per il 2028-2034, con un aumento di 10 miliardi per l'Italia”.

Focus su sovranità alimentare, difesa del Made in Italy e misure di contrasto al caro fertilizzanti: sono questi i risultati ottenuti da un Governo che crede e investe sull’agricoltura, le sue produzioni e chi quotidianamente con passione e sacrifici si adopera per ottenere risultati importanti.

“Da cittadina piemontese - conclude l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro - conosco bene i sacrifici che ci sono dietro le nostre produzioni, ma anche l’eccellente qualità che ci rende tra i migliori al mondo”.