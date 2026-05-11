CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Albese 2-1, Bianco: “Abbiamo giocato con il cuore” [VIDEO]

L’AC Cuneo 1905 ha battuto 2-1 l’Albese 1917 nella semifinale playoff del girone B di Eccellenza.
Hanno deciso la sfida del “Paschiero” le reti biancorosse di Federico Nacci e Federico Giraudo. Il gol del momentaneo pareggio ospite porta la firma di Gomez.
Il Cuneo avanza dunque alla finale playoff del girone B, in programma nel week end (sabato 16 o domenica 17 maggio sono le due date possibili). Le “Aquile” sono attese dalla difficile sfida con il Fossano: appuntamento, dunque, allo stadio “Angelo Pochissimo”.
Le parole del tecnico cuneese Danilo Bianco al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)
Le dichiarazioni dell’allenatore albese Giancarlo Rosso nel post gara (GUARDA IL VIDEO)
Le parole dei biancorossi Federico Giraudo e Edoardo Bernardi al termine della semifinale playout (GUARDA IL VIDEO)