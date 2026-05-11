KICKBOXING / Campionati italiani, il Team Kickstar porta a casa otto medaglie

Grande soddisfazione per il team Kickstar ai campionati italiani cadetti 2026 di kickboxing Federkombat (FSN CONI), disputati a Jesolo nel weekend appena concluso.

I Fighters Kickstar - che si allenano presso le sedi di Cuneo, Mondovì e Ceva - hanno ottenuto risultati di assoluto prestigio nelle categorie 10/12 anni (YCad) e 13/15 anni (Ocad) conquistando ben 8 medaglie nazionali: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Nei campionati italiani assoluti (cinture Blu, Marroni, Nere) sono arrivati due importanti titoli di vicecampioni Italiani per Rebecca De Cian (LC -55 kg) e Jason Dalmasso (LC -47 kg), che conquistano due prestigiosi argenti che consentono loro di strappare anche il pass di qualificazione ai Collegiali della Nazionale Cadetti che si svolgeranno nell’estate 2026. In quell’occasione, qualora dimostrassero ulteriore crescita tecnica e potenziale, potranno essere confermati tra gli atleti della Nazionale Giovanile Federkombar che rappresenterà l’Italia ai campionati mondiali WAKO di settembre.

Ottimi risultati anche ai campionati italiani di categoria (esordienti), conquistati dai seguenti ragazzi con numerosissimi match, un cuore grande-grande, e tantissima grinta:

1º class., medaglia d'oro per Cristian Negoita – Campione Italiano LC -40 kg

1º class., medaglia d'oro per Nicolò Parola – Campione Italiano LC -40 kg, e medaglia di bronzo nella KL -40kg

2º class., medaglia d'argento per Manuel Genzardi – LC -45 kg

2º class, medaglia d'argento per Andrea Giamello – LC +60 kg

3º class, medaglia d'argento di bronzo per Stefano Tealdi – LC -45 kg

Si fermano invece alle eliminatorie tra gli advanced: Martina Peira (-50 kg), e tra gli esordienti: Leonardo Chiaffrino (+60 kg), Luca Negoita (-30 kg) e Kevin Esposito (-45 kg). Un plauso ovviamente anche a loro, che hanno dimostrato, così come gli altri compagni, tutto il loro impegno, il carattere e la voglia di crescere, in un contesto nazionale di altissimo livello a cui si accede dopo il percorso di qualificazione regionale.

Un ringraziamento speciale ai coach KICKSTAR Alberto Peira ed Elena Tombini, che hanno seguito i ragazzi agli angoli con grande professionalità e passione, ai genitori per il supporto costante e la fiducia, e al DT Kickstar Mº Ivan Sciolla, presente alla competizione in qualità di Tecnico della Nazionale Italiana in supervisione dell’intero settore al fianco dei colleghi Federkombat.

Il commento al termine della competizione da parte dello staff Kickstar: "Ancora una volta il nostro team ha dimostrato che, oltre alle medaglie, ciò che conta davvero è il percorso di crescita, lo spirito di squadra e la capacità di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione. Siamo orgogliosi di tutti voi, bravissimi ragazzi. Pronti per la prossima avventura!" - a fine mese si svolgeranno infatti i Campionati Italiani assoluti per le classi Junior (16/18 anni) e Senior (19+), competizione in cui saranno schierati numerosissimi altri fighters Kickstar Team (ndr).