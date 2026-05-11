VOLLEY BM / Il VBC Mondovì chiude la stagione con una sconfitta contro Novi

Nella ventiseiesima ed ultima giornata di questa sfortunata stagione il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone viene superato per 3-0 (25-22, 25-17, 25-17) dal Novi allenato da Andrea Repetto, che ha chiuso il campionato con un brillantissimo terzo posto, a -1 dalla zona play-off raggiunta dal Caronno secondo e dal PVL Ciriè primo.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Polizzi in regia, Genesio opposto, capitan Garello e Menardo in banda, Caldano e Coppa centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Cortellazzi, Bosio, Bellanti, Camperi e Berutti.

Nel set inaugurale i monregalesi giocano su buoni livelli e vi è grande equilibrio sino al 19 pari, poi il Novi riesce ad ottenere un break di 3-0 (22-19) e chiude 25-22, mentre entrano Bosio, Cortellazzi e

Nella seconda frazione, con Berutti in campo sin dall’ inizio, i monregalesi partono lentamente e vanno sotto prima 6-2 e poi 14-5. Dentro prima Bellanti, poi Cortellazzi e Bosio ed infine Camperi, ma l’ andamento del parziale non varia e così il Novi chiude 25-17.

Nel terzo set, con Caldano e Camperi in campo, vi è equilibrio sino al 4 pari, poi il Novi cambia marcia e va via, portandosi prima sull’ 11-5, poi sul 14-8, quindi sul 19-13 ed infine chiude 25-17, mentre entrano Bellanti e Bosio.

Ora, conclusosi il campionato, verrà fatto il punto della situazione e poi si inizierà a lavorare sulla stagione 2026/2027.