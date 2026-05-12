ATLETICA / Cuneoginnastica, debutto da applausi per le piccolissime dell’artistica

Primissima emozionante esperienza in campo gara per le giovanissime atlete della Cuneoginnastica, impegnate domenica 10 maggio 2026 a Chieri nella competizione AICS “Under 8” di ginnastica artistica femminile.

Una giornata ricca di entusiasmo e soddisfazioni per le piccole ginnaste cuneesi, che hanno affrontato con grinta e determinazione la loro prima gara ufficiale, ottenendo risultati di grande rilievo e dimostrando già buone qualità tecniche.

Nella categoria Piccole (2020-2021) si è visto un podio tutto firmato Cuneoginnastica, con Teresa, Beatrice Garello e Gloria Garello protagoniste di ottime prove che hanno convinto la giuria.

Grandi risultati anche nella categoria Giovani (2019-2018), dove si sono distinte Camilla Palazzo, Teresa Racca, Alesya Aschiero, Matilde Isoardi, Lisa Fabbri e Ginevra Costamagna, tutte capaci di affrontare la gara con impegno e determinazione.

Le giovani atlete sono state accompagnate dalle allenatrici Annachiara Dotta e Lucrezia Silvestro, che hanno seguito con attenzione ogni esercizio, sostenendo le ginnaste in questa importante prima esperienza.

Un debutto davvero promettente per queste piccole atlete, che hanno saputo mettere in mostra talento, entusiasmo e grande voglia di crescere nel mondo della ginnastica artistica.